Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
26 de agosto de 2025
85°bruma
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

“Super Chef Celebrities” estrenará su temporada “All-Star” el 9 de septiembre

En esta ocasión 20 celebridades competirán en pareja, aunque no necesariamente permanecerán juntos hasta el final

26 de agosto de 2025 - 5:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La ganadora de la primera edición, Saudy Rivera, regresará a la competencia "All-Star". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La cocina de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión está lista para darle la bienvenida al nuevo grupo de participantes que lo darán todo por alzarse con el gran premio de $40,000 y el codiciado título.

RELACIONADAS

Esta tarde, mediante una conferencia de prensa, se reveló el nombre de los protagonistas de la temporada “All-Star”, quienes buscan sumarse a las ganadoras de las primeras tres ediciones: la periodista Saudy Rivera y las creadoras de contenido Gabriela Quiñones y Natasha Isel.

Desde su estreno en el 2024, la producción se ha caracterizado por incluir a personalidades de la televisión, la música, el deporte y creadores de contenido. Esta vez, se trata de exparticipantes de las primeras tres temporadas.

Luis Morales "Bebesauro" junto a Saudy Rivera, los dos finalistas de "Super Chef Celebrities".Luis Morales "Bebesauro" junto a Saudy Rivera, los dos finalistas de "Super Chef Celebrities".La gala contó con la participación de familiares de los dos finalistas.
1 / 8 | "Super Chef Celebrities" finaliza su primera temporada. Luis Morales "Bebesauro" junto a Saudy Rivera, los dos finalistas de "Super Chef Celebrities". - Alexis Cedeño

Los demás participantes de la cuarta temporada de “Super Chef Celebrities” son Melina León, Franco Micheo, Luisito Vigoreaux, Yaiza Figueroa, Jennifer Fungenzi, Luis Morales “Bebesauro”, Adriana Filomeno, Alí Warrington, Otilio “Bizcocho” Warrington, Carla Cortijo, David Huertas, Keropi Sánchez, Juliana Rivera, Jorge Luis Ramos, Freddo Vega, Alex Díaz, Josué “Mr. Cash” Carrión, Manny Manuel, Keiry Narváez y Marena Sofía.

El estreno de la temporada “All-Star” será el martes, 9 de septiembre, a las 7:00 p.m. por Wapa Televisión y Wapa+. Los encargados de evaluar los platillos de los participantes tampoco son desconocidos para la audiencia de “Super Chef Celebrities”. Se trata del chef Enrique Piñeiro, la chef Giovanna Huyke y el chef Héctor Rosa.

Luis Ponce, por su parte, revalida como presentador de la competencia que llegará a la pantalla con nuevos retos de presión, ingredientes sorpresa y un nuevo elemento, los días de “fogón”. “La freidora” será un reto flash que decidirá quién se va a casa y quién continúa una semana más en la competencia.

“Con esta edición ‘All-Star’ quisimos agradecer a la audiencia trayendo de vuelta a varias de las celebridades que más conexión crearon en las primeras temporadas. Es un formato renovado, que combina la presión, con el trabajo en equipo y con nuevos retos para que cada noche sea una nueva experiencia”, indicó Jimmy Arteaga, Chief Content Officer de Hemisphere Media Group y presidente de Promociones, Programación y Producción de Wapa Televisión.

Explosiva reacción de Gabriela Quiñones al enterarse que ganó “Super Chef Celebrities”

Explosiva reacción de Gabriela Quiñones al enterarse que ganó “Super Chef Celebrities”

La influencer, quien se alzó con $40,000, no pudo controlar la emoción frente a Alfonsina Molinari al ganar el reality show de Wapa TV.

Tags
Super Chefs CelebritiesWapa TVSaudy RiveraGabriela QuiñonesMelina León
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 26 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: