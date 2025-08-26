“Super Chef Celebrities” estrenará su temporada “All-Star” el 9 de septiembre

La cocina de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión está lista para darle la bienvenida al nuevo grupo de participantes que lo darán todo por alzarse con el gran premio de $40,000 y el codiciado título.

Esta tarde, mediante una conferencia de prensa, se reveló el nombre de los protagonistas de la temporada “All-Star”, quienes buscan sumarse a las ganadoras de las primeras tres ediciones: la periodista Saudy Rivera y las creadoras de contenido Gabriela Quiñones y Natasha Isel.

Desde su estreno en el 2024, la producción se ha caracterizado por incluir a personalidades de la televisión, la música, el deporte y creadores de contenido. Esta vez, se trata de exparticipantes de las primeras tres temporadas.

1 / 8 | "Super Chef Celebrities" finaliza su primera temporada. Luis Morales "Bebesauro" junto a Saudy Rivera, los dos finalistas de "Super Chef Celebrities". - Alexis Cedeño 1 / 8 "Super Chef Celebrities" finaliza su primera temporada Luis Morales "Bebesauro" junto a Saudy Rivera, los dos finalistas de "Super Chef Celebrities". Alexis Cedeño Compartir

Los demás participantes de la cuarta temporada de “Super Chef Celebrities” son Melina León, Franco Micheo, Luisito Vigoreaux, Yaiza Figueroa, Jennifer Fungenzi, Luis Morales “Bebesauro”, Adriana Filomeno, Alí Warrington, Otilio “Bizcocho” Warrington, Carla Cortijo, David Huertas, Keropi Sánchez, Juliana Rivera, Jorge Luis Ramos, Freddo Vega, Alex Díaz, Josué “Mr. Cash” Carrión, Manny Manuel, Keiry Narváez y Marena Sofía.

PUBLICIDAD

El estreno de la temporada “All-Star” será el martes, 9 de septiembre, a las 7:00 p.m. por Wapa Televisión y Wapa+. Los encargados de evaluar los platillos de los participantes tampoco son desconocidos para la audiencia de “Super Chef Celebrities”. Se trata del chef Enrique Piñeiro, la chef Giovanna Huyke y el chef Héctor Rosa.

Luis Ponce, por su parte, revalida como presentador de la competencia que llegará a la pantalla con nuevos retos de presión, ingredientes sorpresa y un nuevo elemento, los días de “fogón”. “La freidora” será un reto flash que decidirá quién se va a casa y quién continúa una semana más en la competencia.

“Con esta edición ‘All-Star’ quisimos agradecer a la audiencia trayendo de vuelta a varias de las celebridades que más conexión crearon en las primeras temporadas. Es un formato renovado, que combina la presión, con el trabajo en equipo y con nuevos retos para que cada noche sea una nueva experiencia”, indicó Jimmy Arteaga, Chief Content Officer de Hemisphere Media Group y presidente de Promociones, Programación y Producción de Wapa Televisión.