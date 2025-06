Melina León regresa a lo grande con un guiño al merengue de los noventa

San Juan, Puerto Rico - Escuchar el noveno y más reciente álbum de la cantante puertorriqueña Melina León es como dar un viaje en el tiempo a los momentos en que el merengue era uno de los géneros más escuchados en Puerto Rico. La energía, el ritmo y la lírica que se encuentran en los siete temas de “Aprendí”, son un reflejo de la pasión y las ganas que ha puesto la reconocida artista a través de toda su carrera.

“Hace más de 15 años que no grababa una producción completa. Hacía sencillo tras sencillo y es la primera vez, después de tanto tiempo, que vuelvo a hacer un álbum”, indicó. “Esto es algo que le ha impactado a muchas personas, porque ya estaban esperando algo como esto. Lo bueno es que a la gente le ha encantado, no me han dicho nada negativo y eso es importante”, añadió.

Melina León contó con la producción de Henry Jiménez, ganador del Latin Grammy y responsable de numerosos éxitos en las voces de figuras como Milly Quezada, Johnny Ventura, Elvis Crespo y Miriam Cruz, entre otras. (Suministrada)

Este álbum también supone la primera vez que León graba y produce en República Dominicana. La idea surgió del reconocido productor Henry Jiménez, ganador del Latin Grammy, con quien la intérprete había trabajado anteriormente en la canción “Corazón de mujer”. “Buscando un tema para este álbum, llamé a Henry para ver si tenía alguna canción que me quisiera presentar. Sin embargo, me dijo que tenía una idea y quería producir el álbum completo”, expresó León, de 51 años. “Inmediatamente, le dije que sí. Inicialmente, quería grabar las voces también en Santo Domingo, pero por compromisos que tenía acá, no se pudo hacer. Pero funcionó muy bien todo”.

Letras con historia

El álbum tiene una clara influencia del merengue noventoso, con letras que cuentan historias y transmiten emociones. La búsqueda de los temas fue meticulosa y muy personal. Melina recurrió a compositores que han sido parte esencial de su carrera, como Alejandro Montalbán y Eduardo Reyes.

“De esta forma, la canción ‘Nunca más’ la hicieron para mí y también está el tema ‘Para tu mala suerte’, que cuando la escuché, me encantó”, destacó la cantante, que es abuela de un niño de 12 años. “Cuando lo llamé para decirle que me había gustado mucho, me dejó saber que la había escrito escuchando unas entrevistas que me habían hecho. Así que son dos canciones que para mí son súper importantes, porque están hechas para mí”.

En cuanto a la experiencia de trabajar nuevamente con Jiménez, Melina no escatimó en elogios, aunque reconoció que el proceso fue uno muy intenso debido a que así es la personalidad del productor. “Henry es intenso. Las canciones que hace tienen la misma intensidad de él, porque todo es rápido y acelerado. A él le gusta trabajar rápido y es un poquito perfeccionista en cuanto a la grabación”, añadió puertorriqueña que se ha destacado en programas de la televisión como “Tu cara me suena” y “Super Chef Celebrities”. ”Es muy exigente con lo que quiere, pero muy bueno, se trabaja rápido y siempre tiene un buen sentido del humor. Quedé muy satisfecha del trabajo final”.

Una de las grandes sorpresas del álbum es la participación del veterano merenguero dominicano Eddy Herrera y la joven promesa dominicana Didi Hernández. Ambos aportaron su estilo a dos dúos memorables. “Queríamos hacer un dúo con algún cantante dominicano, fuera hombre o mujer. Henry me habló de Eddy, a quien conozco por su trayectoria y por su voz. Me encanta cuando las personas tienen fuerza vocal y él la tiene”, describió la intérprete de “Mujeres liberadas”. “En el caso de Didi, no la conocía, pero ya había trabajado con Henry, por lo que entendía que podíamos hacer un buen tema juntas”.

Otro de los temas que más le gustó a León fue “Para tu mala suerte”, el cual fue grabado tanto en una versión de balada, como de merengue. Esta decisión fue parte de una tradición artística que la cantante ha cultivado a lo largo de su carrera, con temas como “Otra vez”, “Año de Luna” o “La persona equivocada”.

Gran impulso en el merengue

Aunque el disco acaba de salir, León tiene planes de promoción tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, con la intención de reconectar con su público de siempre y añadir nuevos oyentes. De hecho, en medio de una industria que ja estado dominado por los pasados años por la música urbana, León ve señales de un renacer de la música tropical. “Gracias a Dios, estamos viendo cómo otros artistas de merengue como Elvis (Crespo), Grupo Manía, Manny (Manuel), Oscarito (Serrano), han vuelto a activarse y todos han sacado producciones nuevas. Por lo que siento que la música tropical está empezando a subir nuevamente como antes”, añadió León.