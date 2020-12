Artista de pueblo, humacaeño querido en su Isla y alrededor del mundo, cantante irrepetible, simplemente, el Gallo Salsero… Tito Rojas, intérprete internacional y voz de grandes éxitos por más de cuatro décadas, falleció durante la madrugada del sábado a los 65 años de lo que aparentó ser un paro cardíaco.

La muerte le encontró en la residencia de un primo en su natal Humacao. Horas antes, había compartido en la casa de otro familiar en el barrio Tejas, pero en el camino de regreso a su hogar se sintió mal y paró en casa de su pariente en el barrio Mariana para pedir ayuda. Allí, se desplomó y no reaccionó más, informó a este diario el director del Cuerpo de Investigación Criminal de Humacao, Teddy Morales.

De inmediato, la noticia sobre su repentina muerte recorrió el mundo. Fue su hija Jessica quien confirmó el deceso a la emisora radial Sal Soul que dedicó su programación desde temprano al Gallo Salsero.“Todavía no lo creo”, fue la frase con la que compañeros como Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa, quien lo incluyó en su más reciente disco “Colegas”, iniciaron sus reacciones desde sus cuentas en las redes sociales.

Descansa en Paz amigo...

“No tengo las palabras correctas para decir lo que siento en estos momentos, de perder un gran amigo, un gran colega, un gran artista, una persona que mostró mucha, mucha alegría”, expresó Nieves durante un Facebook Live desde su casa en Florida. El intérprete de “Fabricando fantasías” comentó que fue Jessica Rojas quien le avisó. “Me dice que está destruida. Jessica, yo lo sé. Desde Orlando (en Florida) te envío fortaleza y muchos abrazos. Estás en mis oraciones. Sé que no es fácil para tu mamá”, añadió.

Santa Rosa, por su parte, afirmó que “te vamos a extrañar y a recordar en cada canción, en cada refrán y en cada gesto de cariño y compañerismo que dejaste”.

Horas después de conocerse la muerte, el alcalde de Humacao, Luis Raúl Sánchez Hernández, decretó cinco días de duelo en la ciudad y reveló que puso el coliseo Marcelo Trujillo a disposición de la familia para celebrar allí el velatorio. “Si algo distinguía a Tito Rojas además de su voz, era su humildad y compromiso con la comunidad humacaeña”, destacó el ejecutivo municipal.

“Está de luto Puerto Rico y el mundo de la salsa con la triste partida de nuestro Tito Rojas, el Gallo Salsero. Nuestra familia es salsera y sentimos profundamente su partida. Un abrazo solidario de nuestra parte a sus familiares. ¡Que en paz descanse!”, escribió la gobernadora Wanda Vázquez en Twitter.

Otras figuras, como Rubén Blades, Víctor Manuelle, El Gran Combo de Puerto Rico, La Sonora Ponceña, Don Omar, Raymond Arrieta y Bad Bunny, entre otros, recurrieron a las redes sociales para rendirle honor.

Con su estilo interpretativo y característico sentido del humor y simpatía, Julio César Rojas López, nombre real del salsero, se mantuvo como uno de los intérpretes de salsa más populares y queridos por el público.

Amante de Sandro e intérprete de “rock and roll” en sus años como estudiante -según la biografía incluida en “Historia de la salsa”, del periodista y sociólogo Hiram Guadalupe- Rojas inició su carrera en la salsa de la mano del músico Pedro Conga, quien lo invitó a integrarse en su Orquesta Internacional, primero, como corista de las grandes Estrellas de Fania y, luego, como cantante principal de la agrupación. “Mima la pululera” fue su primer disco junto a Conga, que salió en 1972.

Luego, trabajó con la orquesta del cantante cubano Justo Betancourt y el conjunto Borincuba, con el que grabó “Distinto y diferente” (1977) y “¡Presencia!” (1978). Con Betancourt, grabó también como solista “Borincuba con amor: Presenta a Tito Rojas” (1978) y “Borincuba aquí” (1979).

Se unió al Conjunto Borincano, con el que sacó un disco en 1980, y con la orquesta de Luisito Ayala y la Puerto Rican Power.

El Gallo Salsero, como se le conoció a Rojas, tuvo una vasta carrera de más de 40 años, en los que lanzó otros discos como “A mi estilo”, “Por derecho propio”, “Humildemente”, “Quiero llegar a casa”, “El de siempre” y “Tradicional”.

Fue el mejor vendedor de discos del sello Musical Productions (MP) de Tony Moreno, según publicó ayer el periodista Jaime Torres Torres en una reseña para la Fundación Nacional para la Cultura Popular, y cuando la compañía cerró tras la muerte de Moreno, Tito Rojas produjo sus propios álbumes, como “Independiente”, “El viajero” y “Un Gallo para la historia”, nominado recientemente al Grammy Latino.

Saltó a la fama con éxitos como “Por mujeres como tú”, “Siempre seré”, “He chocado con la vida”, “Es mi mujer” y “Señora”, entre tantos otros, con los que desarrolló una carrera exitosa en Puerto Rico, Estados Unidos, América Latina y Europa.

✉ Email Con su estilo interpretativo y característico sentido del humor y simpatía, Tito Rojas se mantuvo como uno de los intérpretes de salsa más populares y queridos por el público. Foto de diciembre de 2004. (PARA PRIMERA HORA/JOSE MADERA ) (JOSE MADERA)

Sus ocurrencias y sus frases como “coge pa' tu casa”, “perdona sae”, “claro, bruto”, “dale pa' abajo” y “no respetan”, entre otras, quedaron guardadas como parte de su legado musical. En esta foto, Rojas durante una presentación en San Juan mayo de 2000. (Wanda Liz Vega)

Julio César Rojas López, nombre real del cantante, era un amante del bolero y de la música campesina. En la foto, con el violinista Tony Vázquez durante la presentación de su disco "Rompiendo noches" en septiembre de 2000. (JOSE RODRIGUEZ)

Desarrolló una exitosa carrera, tanto en Puerto Rico, como en América Latina, Estados Unidos y Europa, sin alejarse de sus raíces y de sus compañeros de la industria, como en esta imagen, donde comparte con el fundador de El Gran Combo Rafael Ithier durante un torneo de soft ball en la urbanización Roosevelt dedicado al "band boy" de la agrupación. (JOSE RODRIGUEZ)

Saltó a la fama gracias a producciones discográficas como el álbum “Por derecho propio”, de 1995, y por éxitos como las canciones “Por mujeres como tú”, “Siempre seré”, “He chocado con la vida”, “Es mi mujer” y “Señora”, entre tantos otros. Foto de 2004. FOTO/ ANA MARIA ABRUNA REYES. (ANA MARIA ABRUNA)

imagen de octubre de 2002, cuando compartió con Gilda Haddock y Chucho Avellanet en WIPR. (JOSE L. CRUZ CANDELARIA/PRIMERA HORA) (JOSE L. CRUZ CANDELARIA)

En agosto de 2002, abrió las puertas de su residencia en Palmas del Mar, en Humacao, para mostrar su espacio más íntimo, donde los gallos no podían faltar. (fotos: Rosario Fernandez Esteve) (ROSARIO FERNANDEZ ESTEVE)

Su último álbum, “Un gallo para la historia” estuvo nominado para el Latin Grammy al Mejor Álbum Salsa.del 2002. (fotos: Rosario Fernandez Esteve) (ROSARIO FERNANDEZ ESTEVE)

Entre sus próximos planes tenía en agenda participar del Día Nacional de la Salsa, pautado para efectuarse en la ciudad de Orlando, Florida, en abril del 2021. (fotos: Rosario Fernandez Esteve) (ROSARIO FERNANDEZ ESTEVE)

El pasado día de Nochebuena, Tito Rojas estrenó en su canal de YouTube el especial “Canta gallo en Navidad”. (PRIMERA HORA/Foto: Heriberto Castro) (Heriberto Castro)

En 2005, participó de la película "Del cielo a la tierra". En la foto, junto a la actriz Linnette Torres. (PRIMERA HORA / Pipo Reyes) (PIPO REYES)

Su don de pueblo lo manifestaba tanto en la tarima, como fuera. Muestra de ello es esta imagen de su visita en enero de 2006 a los deambulantes que acudían a La Fondita de Jesús. (PRIMERA HORA/ Heriberto Castro) (HERIBERTO CASTRO)

En noviembre de 2009, junto a Cheo Feliciano en la presentación del disco de Julito Alvarado, "Del Sur al Norte". (Luis Alcala del Olmo/Primera Hora) (LAO)

Rojas, junto con Tony "el Gángster" Sánchez, en una caravana del desaparecido programa radial El Bayú. (EDGAR VAZQUEZ COLON)

En 2010, durante la filmación del vídeo del tema Alegría y Paz en homenaje a El Gran Combo de Puerto Rico, para el especial del Banco Popular. (Primera Hora/Pipo Reyes) (Pipo Reyes)

Tito Rojas siempre compartió las alegrías de su vida familiar. En la foto, junto a su esposa Ivy y sus hijas Jessica y Kisha, durante la boda de esta última en 2002. (FREELANCER- GERARDO BELLO)

Luego, compartió la emoción de ser abuelo. En la foto, con su hija Kisha. Para Primera Hora/Gerald Lopez-Cepero. (GERALD LOPEZ-CEPERO)

Frecuentemente, le acompañaban sus hijas, en especial Jéssica, como en esta foto de una conferencia de prensa en 2004 en la que ofreció detalles de una de sus celebraciones de aniversario. (FOTO PRIMERA HORA/GERALD LOPEZ-CEPERO) (GERALD LOPEZ-CEPERO)

En 2009, con Roberto Rohena, durante el Tercer Congreso Inteuniversitario de la Salsa, en la UPR de Humacao. FOTOS ANGEL LUIS GARCIA / EL NUEVO DIA (ANGEL LUIS GARCIA)

En enero de 2010, Tito Rojas sufrió un leve infarto cardiaco que se complicó con una bronquitis asmática, por el cual estuvo hospitalizado un tiempo.

En 2011, durante el Día Nacional de la Zalsa. foto/Ana Maria Abruna Reyes (ANA MARIA ABRUNA REYES)

Entre sus recientes éxitos se encuentran los temas "Para llorar” y “El doctor”. FOTOS ANGEL LUIS GARCIA / EL NUEVO DIA (ANGEL LUIS GARCIA)

En 2013, recibe placa conmemorativa durante el Día Nacional de la Zalsa. [email protected] (LUIS ALCALA DEL OLMO)

En 2014, grabó el tema "Mi último deseo", junto al merenguero Elvis Crespo. FOTO/[email protected] (ANA MARIA ABRUNA REYES)

En 2016, muestra recortes de su trayectoria durante una visita a la casa museo del coleccionista Roberto Padilla. [email protected] (LUIS ALCALA DEL OLMO)

Según la información preliminar sobre su muerte, Rojas salió de una actividad familiar hacia su casa en Humacao, pero se sintió mal en el camino y paró en casa de un primo, donde se desplomó y no reaccionó más. Tenía 65 años. (PARA PRIMERA HORA/JOSE MADERA ) (JOSE MADERA) Facebook

“Tito era genuino, era de pueblo. Por eso los refranes, ‘Wepa’, ‘Coge pa’ tu casa’, ‘Perdona sae’ y ‘Dale pa’ bajo’ pegaron tanto. Lo que la gente no sabe es que Tito estudió arte dramático y era fanático de las canciones de Sandro. Por eso es que siempre que le dabas una línea la hacía bien y le ponía su jocosidad. Era genuino y las letras que le buscamos en MP se le imprimieron muchas cosas de pueblo. Todo lo que canto, lo pegó”, aseguró ayer a este diario el promotor Ángel Ilarraza, quien le acompañó desde la década de los 90.

Rojas sufrió en enero de 2010 un leve infarto cardíaco que se complicó con una bronquitis asmática, pero se recuperó y al año siguiente se presentaba en la tarima del Día Nacional de la Zalsa. Siempre entre su gente, lo mismo desde una tarima que paseando en cualquier rincón de la isla, Rojas se dejaba ver frecuentemente con su familia: su esposa, Ivelisse Escobar, sus hijas, Kisha y Jessica, y sus tres nietos, Julián, Amanda y Briana. De esa vida familiar compartió con los medios y el público algunas ocasiones especiales, como fue la boda de su hija Kisha y los eventuales nacimientos de sus nietos.

La última vez que se le vio en público fue a horas de su muerte en un especial de Nochebuena que transmitió por su canal de YouTube.

Según Ilarraza, se disponía a estrenar el tema “Pasito tun tun” junto a Los Billos Caracas Boy, una orquesta venezolana similar a El Gran Combo de Puerto Rico, y entre sus próximos planes tenía en agenda participar del Día Nacional de la Salsa, pautado para efectuarse en la ciudad de Orlando, Florida, en abril del 2021.

“En estas navidades quiero desearle muchas felicidades a todos los músicos del mundo, especialmente a los de Puerto Rico, mi orquesta. Quiero desearles muchas felicidades y desearles mucha salud y bendiciones que no pueden fallar, especialmente para mi hermana Idalia, para mi madre, para mis hijas Kisha y Jessica, a Briana, Julián, Amanda. A los yernos míos no los voy a saludar a ninguno porque se quieren comer to’ el lechón”, comentó entre risas el propio Rojas mientras saboreaba un pedazo de cuerito de lechon durante la introducción del especial navideño el jueves. “Hay tantas cosas que quiero expresarles a la gente que me han seguido tanto, tanto y tanto, me han dado la mano tanto, tanto y tanto, no en Puerto Rico, en el mundo entero, desearles este regalo”, expresó. Así era Rojas, alegre, de pueblo, agradecido y esas, junto con algunos temas musicales, fueron sus últimas expresiones a sus seguidores.