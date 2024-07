¿Por qué Farruko no reaccionó cuando ganó en Premios Juventud?

View this post on Instagram

Cuando subió al escenario para recibir su premio, Farruko admitió: “yo ni me lo esperaba, yo estaba como…”. Luego, el artista sacro aprovechó para agradecer a Dios y enviar un mensaje motivador a los jóvenes.

Gracias Puerto Rico, gracias a Dios que es el que me tiene aquí. Sí, se puede, ustedes han visto mi transición. Lo único que le puedo decir es que cuiden su corazón, que dejen la mala vida, y que se protejan del ego, porque el ego es lo que nos traiciona, mantengan los pies en la tierra.

“Es una bendición y sirve (el premio) para darnos cuenta de que Dios no deja solo a los suyos, y que a pesar de que he pasado por mil tormentas en mi vida, decidí armarme de valor y escoger un bando y hacer una transformación tanto en mi arte como en mis acciones. Recibir este reconocimiento a estas alturas, todavía, pues me sorprende. Es increíble lo que está pasando”, enfatizó.