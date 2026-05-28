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Ana Isabelle y Braulio Castillo tocarán corazones en “Las troyanas” en el Festival Casals

La pieza teatral se presenta este fin de semana en Sala Sinfónica Pablo Casals

28 de mayo de 2026 - 3:20 PM

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Braulio Castillo y Ana Isabelle. (alexis.cedeno)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Por primera vez el prestigioso Festival Casals incluye en su cartelera de presentaciones una obra teatral. Se trata de la producción Las Troyanas: La Cantanta, dirigida por Vicente Castro.

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La producción reunirá el 29 y 30 de mayo a más de 60 artistas en escena en una adaptación contemporánea de Las Troyanas de Eurípides, donde se integra el teatro, la música, la poesía y los elementos de ópera. La actriz y cantante Ana Isabelle y el actor Braulio Castillo son parte de la ambiciosa puesta en escena y celebran que la pieza que se estrenó en el 2024 en el Bellas Artes tendrá una nuevo alcance al llegar a la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

“Estamos muy contentos y muy ansiosos por llevar este proyecto al público ya que sabemos que hay una expectativa de calidad por tratarse del Festival Casals”, expresó Castillo, quien recordó que aunque la obra en la primera presentación en Caguas, gozó del respaldo entiende que merecía una plataforma de mayor alcance ya fuera promocional o más tiempo en cartelera.

“Esto es un proyecto que debe tener ese respaldo. Se trata de una producción de calidad, donde Vicente como director es muy ingenioso a la hora de presentar y dirigir este tipo de texto”, sostuvo el actor en entrevista con El Nuevo Día junto a Ana Isabelle.

Además de Castillo y Ana Isabelle, el elenco lo integran Jorge Luis Ramos como Hécuba, Jacqueline Duprey, Willie Denton y Daniella Paredes, bajo la dirección musical de Alberto Rodríguez Ortiz. El elenco estará acompañado por la soprano Natalia Santaliz y el Coro de Niños de Caguas, aportando una dimensión coral a la producción.

Para Ana Isabelle, quien interpreta el personaje de “Cassandra” la experiencia ha significado un reto artístico distinto a lo que el público acostumbra ver de ella sobre los escenarios. La actriz ha hecho Broadway, cine y producciones locales, pero pocas veces ha participado en piezas de teatro griego.

“Esta pieza es muy especial porque no he podido hacer teatro griego en Puerto Rico ni teatro clásico. Cuando me vean, no esperen verme bonita ni que voy a cantar bonito. Yo hago un rock,rapeado súper intenso. Esto es otra cosa. Me van a escuchar haciendo un rap”, indicó Ana Isabelle entre risas.

La cantante y actriz interpreta a Cassandra, personaje que posee el don de ver el futuro, aunque nadie cree en sus profecías.

“Yo veo todo lo que ha pasado, pero nadie me cree”, explicó sobre su personaje, quien además busca vengarse de Agamenón, a quien responsabiliza por la invasión de Troya.

La propuesta incorpora cánticos, percusión en vivo y distintos estilos musicales que enriquecen la narrativa dramática de la pieza.

“Es una obra multisensorial. Hay canto hondo sevillano, hay fado, hay rock rapeado, hay soprano y percusión durante toda la obra”, resaltó el actor.

Ana Isabelle destacó además la vigencia del mensaje de la pieza en medio del panorama mundial actual.

“Estamos en un mundo en guerra y básicamente lo que nosotros presentamos con Las Troyanas es una realidad que seguimos viviendo siglos después. Por eso exhorto al público y a la prensa a apoyar este tipo de proyectos dramáticos que nos enseñan y nos tocan”, mencionó la cantante.

La actriz también confesó que interpretar un texto clásico de esta profundidad ha sido uno de los mayores desafíos de su carrera.

“Es un texto difícil y profundo. Uno necesita tiempo para cocinarlo, para dirigirlo. Lo bonito es que después de dos años hemos podido vivir con estos personajes y eso se nota en escena porque existe un amor la personaje”, mencionó Ana Isabelle.

Para Castillo, la inclusión de la obra dentro del Festival Casals representa un reconocimiento importante tanto para el elenco como para la visión artística de Castro.

“Vicente siempre se ha distinguido por ser distinto. Presentar este trabajo dentro del Festival Casals es un gran reconocimiento a su trayectoria y a una propuesta que va en contra de la corriente. Vicente siempre ha ido contra la corriente”, afirmó Castillo.

Ambos coincidieron en que el público se encontrará con una experiencia teatral poco convencional y emocionalmente poderosa.

Braulio Castillo y Ana Isabelle.
Braulio Castillo y Ana Isabelle. (alexis.cedeno)

“Sabemos que será un trabajo que va a tocar corazones”, concluyó Ana Isabelle.

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Ana IsabelleBraulio Castillo, hijo
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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