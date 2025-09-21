Félix y Emmanuel: de “Objetivo Fama” al escenario con Ana Isabelle

Cuando muchos pensaron que lo habían visto todo de parte de la cantante boricua Ana Isabelle, se equivocaron. El viernes la también actriz y bailarina presentó la tercera función de una gira de conciertos con el que rinde tributo a “la reina de la música tejana”, Selena Quintanilla.

“Fotos y recuerdos”, nombre del espectáculo, no solo sirvió para confirmar la excelente calidad vocal y poderosa presencia escénica de la cagüeña. Para algunos de los presentes fue un encuentro con el poder liberador y transformador de la música.

“Sin temor a equivocarme, es la mejor voz que existe en Puerto Rico ahora mismo por mucho”, fueron las palabras del licenciado Roberto Sueiro, quien como si de una gala de “Objetivo Fama” se tratara le regaló un “soberbio” a la anfitriona.

También, mediante las redes sociales, la actriz Marilyn Pupo coincidió con el pensamiento del presidente del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos. La intérprete de “Rosalía” en la película “West Side Story”, por su parte, catalogó la presencia de la cubana como “una sorpresa grande”.

“Yo te quiero felicitar porque la calidad humana que demuestras con esos gestos, a la altura de mis muchos años, tú eres una muchachita para mí, y ver cómo tú le das paso a talentos nuevos me emociona hasta las lágrimas”, fueron las palabras de Pupo para la artista de 39 años.

El reconocimiento tuvo lugar después de que Ana Isabelle anunciara a la niña Taimary Rivera y a los exparticipantes de “Objetivo Fama” Félix y Emmanuel como sus invitados especiales. Estos se unieron a los cantantes Cristina Eustace, Christian Daniel, Chucho Avellanet y Mariachi Nuevo México, que también formaron parte del “show”.

La multifacética contó a El Nuevo Día: “Hay muchos grandes artistas que han sido ángeles y me han honrado invitándome a sus espectáculos, apoyando mis pasos en mi camino: Gilberto Santa Rosa, Luis Fonsi, Ednita Nazario, Plácido Domingo, entre muchos otros. Siempre he querido hacer lo mismo por los talentos que surgen. Emmanuel y Félix son cantantes extraordinarios y quise darles esa plataforma e impulso para seguir adelante y brillar aún habiendo salido de ‘Objetivo Fama’”.

Para la intérprete de “La vida es bella”, contar con personas que apoyen y crean es vital. “Yo he tenido maestros, cantantes, directores, actores, productores que han creído en mí y me han apoyado, escogido, abierto puertas en momentos clave de mi carrera. Y me ha servido de motor para continuar superándome, creciendo y escalando peldaños”, subrayó.

Emmanuel, el tercer participante eliminado del concurso moderado por Gil Marie López y Jimena Gállego acudió a sus redes sociales para describir lo que sintió en el escenario. Cantar “Buenos amigos” junto a la integrante del jurado, fue un regalo que jamás olvidará.

“Después de salir de ‘Objetivo Fama’, tener una presentación tan hermosa como esta me llena el alma, me recuerda que los sueños siguen creciendo y que en el camino siempre aparecen personas que te brindan oportunidades para crecer, como lo hizo Ana Isabelle conmigo, algo que agradeceré de por vida. Gracias al público por levantarse, aplaudir y hacerme sentir tanto cariño. Ustedes me recuerdan por qué canto y por qué sigo soñando con la música”, puntualizó.

La triple amenaza boricua adelantó que el tributo a Quintanilla no ha culminado. “Es el inicio de una nueva etapa y del ‘tour’. Pronto les cuento más. Me siento súper agradecida del cariño y recepción del público. Todo fue mejor de lo que imaginaba”, concluyó.