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Chuwi inicia en San Diego su “Primavera Tour 2026”

La gira llevará a la agrupación por los próximos dos meses a lo largo y ancho de Estados Unidos, con una parada en Canadá

18 de abril de 2026 - 9:30 AM

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El pasado jueves, 16 de abril de 2026, el cuarteto compuesto por los hermanos Lorén Aldarondo, Wester y Willy Aldarondo, así como Adrián López, dio inicio oficial a su esperada “Primavera Tour 2026” con una presentación cargada de energía en San Diego. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Tras un periodo intenso en escenarios compartidos, el momento de mirar hacia adelante llegó para Chuwi. La agrupación puertorriqueña, que durante meses fue parte de la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” de Bad Bunny, comienza ahora una nueva etapa en su carrera, una en la que el protagonismo recae plenamente sobre su propuesta musical y la conexión que han construido con su público.

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El pasado jueves, 16 de abril de 2026, el cuarteto compuesto por los hermanos Lorén Aldarondo, Wester y Willy Aldarondo, así como Adrián López, dio inicio oficial a su esperada “Primavera Tour 2026” con una presentación cargada de energía en San Diego, marcando así el arranque de su segunda gira como ‘headliners’ por Estados Unidos.

Según un comunicado, el grupo ofreció un espectáculo dinámico y cuidadosamente construido, donde su sonido y su profundidad emocional fueron los grandes protagonistas.

Apenas subieron al escenario, Chuwi atrapó al público al abrir con “Plei”, que rápidamente se fundió con “Increíble” y “Uwu”, creando una vibra vibrante que se mantuvo durante toda la noche. La conexión con la audiencia fue inmediata y constante, reforzada con temas como “Rico y Pico” y una poderosa interpretación de “Escúchame”, donde la química entre los integrantes y su dominio escénico se hicieron más que evidentes.

La intensidad del show siguió en alza con canciones muy queridas por sus seguidores como “Judy Nelson”, “Falta Algo” y “Tikiri”. Luego, el concierto tomó un giro más introspectivo con “Durmiendo” y “Tierra”, un momento en el que la carga lírica y la entrega emocional de la banda ganaron protagonismo. El público respondió cantando, balanceándose y dejándose llevar, completamente inmerso en la atmósfera que Chuwi supo crear.

Hacia la segunda mitad de la noche, la agrupación apostó por sus sonidos más contundentes con temas como “Mundi”, “biPARTIDOS” y “Guerra”, generando una oleada de intensidad que recorrió todo el recinto y mantuvo la energía en su punto más alto.

El set principal cerró con “Navidades en Cataño”, una elección que provocó una respuesta eufórica del público. Sin embargo, la noche no terminó ahí. Chuwi regresó al escenario para un encore con “WELTiTA”, dejando a los asistentes con ganas de más y reafirmando la fuerza del vínculo entre la banda y sus fans.

Primavera Tour 2026

La gira continuará recorriendo importantes ciudades de Estados Unidos, además de una parada especial en Canadá, reforzando la creciente presencia de Chuwi en Norteamérica. La gira continúa el 18 de abril con un show gratuito en el VIVA PHX del Civic Space Park en Phoenix, Arizona, seguido el 19 de abril por una presentación en el House of Blues de Las Vegas, Nevada. El recorrido continúa el 23 de abril en The Roxy Theatre en West Hollywood, California, con entradas totalmente agotadas, y el 24 de abril en Constellation Room en Santa Ana, California.

Por otro lado, el 25 de abril la banda llegará a The Independent en San Francisco, también con entradas agotadas. En mayo, Chuwi formará parte del Sol Summit Music Festival el 2 de mayo en El Paso, Texas, y al día siguiente, el 3 de mayo, se presentará en Outset en Chicago, Illinois, otro show con boletos agotados. La gira cruza la frontera el 5 de mayo con una fecha en Lee’s Palace en Toronto, Ontario, y regresa a Estados Unidos para dos noches en Racket en Nueva York, los días 6 y 7 de mayo, estando esta última función ‘sold out’.

Más adelante, visitarán el histórico 9:30 Club en Washington, D.C. el 8 de mayo y participarán en el Shakori Hills GrassRoots Festival of Music & Dance el 9 de mayo en Pittsboro, Carolina del Norte. El tramo final incluye un concierto el 13 de mayo en Crowbar en Tampa, Florida, con entradas agotadas, seguido del ‘show’ del 15 de mayo en ZeyZey Miami y el cierre el 16 de mayo en The Beacham en Orlando, Florida.

Con una visión creativa audaz y un sonido que sigue evolucionando, Chuwi continúa consolidándose como una de las bandas emergentes más prometedoras del panorama musical actual. Las entradas para las fechas restantes de la gira están disponibles a través de www.chuwipr.com.

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Músicamúsica alternativa
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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