17 de noviembre de 2025
81°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Chuwi abrirá la gira mundial de Bad Bunny “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”

La banda puertorriqueña formará parte de 27 conciertos

17 de noviembre de 2025 - 6:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La agrupación Chuwi (Carlos Rivera Giusti/Staff)
El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

La agrupación puertorriqueña Chuwi se unirá nuevamente a Bad Bunny, esta vez como los encargados de abrir la gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que incluye 27 conciertos en República Dominicana, Costa Rica, México, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil y Australia.

“LATINO AMERICA NOS VAMOS A VER Y BIEN PRONTITO. Bad Bunny realmente haces lo que quieras, y que quisieras esto… ya gracias no es suficiente", escribieron en su cuenta de Instagram.

Formada en el pueblo de Isabela, Chuwi —compuesta por los hermanos Lorén, Willy y Wester Aldarondo, junto con su amigo Adrián López— ha cautivado al público tanto a nivel local como internacional con su fusión de plena, bomba y ritmos caribeños modernos.

Su gran impulso llegó con la colaboración de Bad Bunny en “WELTiTA”, incluida en el álbum DtMF e interpretada durante la residencia “No Me Quiero Ir de Aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, presentación que catapultó a Chuwi a la fama mundial.

Más recientemente, la agrupación acompañó a Benito Antonio Martínez Ocasio en el escenario de los Latin Grammy 2025, celebrados el pasado jueves, 13 de noviembre, en Las Vegas, Nevada.

