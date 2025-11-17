Chuwi abrirá la gira mundial de Bad Bunny “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”

La agrupación puertorriqueña Chuwi se unirá nuevamente a Bad Bunny, esta vez como los encargados de abrir la gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que incluye 27 conciertos en República Dominicana, Costa Rica, México, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil y Australia.

“LATINO AMERICA NOS VAMOS A VER Y BIEN PRONTITO. Bad Bunny realmente haces lo que quieras, y que quisieras esto… ya gracias no es suficiente", escribieron en su cuenta de Instagram.

Formada en el pueblo de Isabela, Chuwi —compuesta por los hermanos Lorén, Willy y Wester Aldarondo, junto con su amigo Adrián López— ha cautivado al público tanto a nivel local como internacional con su fusión de plena, bomba y ritmos caribeños modernos.

Su gran impulso llegó con la colaboración de Bad Bunny en “WELTiTA”, incluida en el álbum DtMF e interpretada durante la residencia “No Me Quiero Ir de Aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, presentación que catapultó a Chuwi a la fama mundial.