Bad Bunny obtuvo cinco premios Latin Grammy: “No dejen de soñar, no importa de dónde vengas”

Las Vegas, Nevada - La edición 26 de los premios Latin Grammy sin duda alguna tuvo un gran protagonista, la estrella puertorriqueña de fama internacional Bad Bunny, quien cargó con el premio al Álbum del Año por la producción DeBÍ TiRAR MáS FOToS” y con otros cuatro gramófonos durante la gala celebrada en el el MGM Grand Graden Arena en Las Vegas.

Desde la llamada “Ciudad del pecado”, Bad Bunny cargó con los premios de Mejor interpretación Urbana/Fusión Urbana por DTMF, Mejor interpretación reguetón con “Voy a llevarte pa’ PR’, Mejor canción urbana con “DTMF” y “Álbum del año” por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”

El primer reconocimiento televisado del artista latino más escuchado en el mundo fue para “Mejor canción urbana, premio a los compositores”, por el tema “DtMF”. Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, repitió la exhortación que hizo en sus 31 conciertos de la histórica residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en la que invitó a la audiencia a abrazar a la persona que tuvieran a su lado.

De igual forma recalcó que él no escribe ni planifica discursos para las ceremonias de premios, por lo que su acostumbrada naturalidad la evidenció con la invitación del abrazo en la audiencia.

“Nunca practico mi discurso porque nunca tengo en la mente como que voy lo voy a ganar. Si lo ganamos, digo alguna palabra que se me ocurre. Entonces, específicamente para esta canción, yo quisiera que ustedes mismos les den un abrazo a las personas que tienen al lado porque de eso se trata. De darnos amor y de disfrutar los momentos que tenemos como esta noche. Gracias, Latin Grammy. Gracias a ustedes por quererme tanto”, indicó el artista que tendrá a su cargo el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl pautado para el 8 de febrero de 2026.

Al recibir el premio de Mejor álbum del año, el exponente urbano le envió un mensaje a los niños de Puerto Rico y de Latinoamarica para que nunca dejen de soñar, ni olvidar sus orígenes y sus raíces.

“Amen lo más que puedan. Este premio se lo quiero dedicar a todos los niños y los jóvenes de Latinoamerica, especialmente a los de Puerto Rico, que no dejen de soñar, no importa de dónde vengas, nunca olvides de dónde vienes, pero sin olvidar para dónde vas. Hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra. Nosotros escogemos la música”, afirmó el cantante ante la audiencia que se mantuvo de pie.

Bad Bunny aprovechó y agradeció a su familia y a cada uno de los músicos, artistas y compositores que trabajaron en en la producción de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Agradeció, además, a Los Sobrinos, a los Pleneros de la Cresta, RaiNao, Tainy, Omar Courtz, Dei V, Luis Amed y Chuwi, entre otros.

“Gracias a Dios, primero que todo. A mamá por parirme. Mami y papi, te amo. A mis hermanos, los amo. Amo la música. Lo que hago. Amo juntarme con personas apasionadas y hacerlo más que disfruto. Gracias a todas las personas que trabajaron en este álbum son muchos y los llevo a todos en mi corazón. Estoy agradecido de la aportación porque creo que este álbum no hubiera sido lo mismo sin la aportación de cada una de esas personas que entregaron un pedazo de sentimiento y de alma en este trabajo. Gracias a todas las personas que trabajaron en el álbum ‘Debí tirar más fotos’. Esto es de ustedes de Puerto Rico. Te amo”, señaló Bad Bunny con visible emoción.

Bad Bunny hizo su presentación musical acompañado de la banda Chuwi con el tema “WELTiTA” desde una proyección en forma de caja.

La otra presentación que se robó el show en el escenario, fue la del también puertorriqueño Rauw Alejandro con una mezcla de ritmos urbanos, bachata y bomba desde una estampa que resaltaba a Puerto Rico y en la que concluyó con la figura del vejigante tal y como la integra en su reciente proyecto “Cosa Nuestra: Capítulo 0”.

Otra de las boricuas destacadas fue la actriz Roselyn Sánchez, quien una vez más dominó el escenario con la conducción de la gala. El dominio y la veteranía de la también directora de cine hizo que la edición fuera dinámica y enérgica. Sánchez y Maluma fueron los presentadores de la ceremonia y proyectaron una buena química.

Las sorpresas de la noche

Una de las categorías más reñidas de la ceremonia era la de “Mejor canción del año”, en la que competía Bad Bunny, Karol G, Natalia Lafourcade, CA7RIEL y Paco Amoroso, Andrés Cepeda, Mauricio Rengifo y Andres Torres. El premio lo ganó la colombiana Karol G por el tema “Si antes te hubiera conocido”. La intérprete recibió el premio sincerándose sobre lo experimentado este año a nivel personal con un discurso poderoso en contra de las críticas y del juicio de los demás.

“No lo digo por mi, lo digo por que hay muchas personas en la casa pensando que no son buenas, que no son suficientemente buenas o profesionales para hacer lo que quieren. Olvídense del mundo, del ruido y cuando uno se olvida de la calificación del otro queda el amor y la pasión, por encima de todo, pasión y obsesión de lo que uno hace”, sostuvo Karol G en su discurso.

Alejandro Sanz se lo roba a Bad Bunny

Otro de los premios esperados de la noche fue “Grabación del año” que recayó en el cantautor español Alejandro Sanz por “Palmeras en el jardín”. Esta categoría estaba reñida al competir con Bad Bunny y justo al ganar el premio Alejandro Sanz le pidió perdón al puertorriqueño, provocando risas colectivas.

“Benito te lo he robado. Perdóname”, soltó Alejandro Sanz al recibir el premio.

El español disputó el galardón con Bad Bunny, —quien contaba con dos canciones nominadas en dicha categoría— y con los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, Jorge Drexler, Zoe Gotusso, Karol G y Natalia Lafourcade.

Los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso se llevaron a Buenos Aires cinco Latin Grammy, siendo sus primeros premios. En el encuentro con los medios de prensa dieron las gracias a sus fans por el respaldo, mientras sellaron su amistad con un apasionado beso en la boca.

Sumado a las presentaciones de los artistas puertorriqueños Bad Bunny y Rauw Alejandro en el escenario, cabe destacar, que Gloria Estefan encendió el MGM Grand Arena, junto a Nathy Peluso con su sabor caribeño. El público se gozó la presentación de ambas. Karol G y Marco Antonio Solis cantaron juntos por primera vez el tema “Coleccionando heridas”. Mientras que el momento emotivo de la gala fue para el premio especial, “Persona del año” en reconocimiento a la estrella española Raphael.

De la música a la política

El cantante Bobby Pulido, ganó el premio de “Mejor álbum tejano” con el que culmina su carrera musical, puesto que con el gramófono en mano anunció que abandona la música para lanzarse en busca de un puesto de congresistas por el sur de Texas por el Partido Demócrata.

Desde la sala de prensa reconoció que los latinos viven uno de los momentos más difíciles en Estados Unidos. “Es un momento muy difícil para nosotros los mexicanos y latinos. No es bueno porque en este país si te ven mexicano te paran y te detienen. Quiero llevar esa voz y tener representación latina en el congreso”, aseguró el mexicano.