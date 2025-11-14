Alejandro Sanz al ganar Grabación del Año en los Latin Grammy: “Benito te lo he robado, perdóname ”
El boricua Bad Bunny era uno de los favoritos a ganar dicha categoría
14 de noviembre de 2025 - 12:49 AM
El cantautor español Alejandro Sanz se llevó a casa uno de los premios más importantes de la noche de los Latin Grammy 20025, la Grabación del Año, y, con humildad, agradeció el reconocimiento no sin antes dirigirse al artista boricua Bad Bunny, uno de los artistas con más nominaciones de la premiación que se celebró en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.
“Benito, te lo he robado, perdóname”, comentó Sanz, quien ganó con el tema “Palmeras en el jardín”.
El madrileño disputó el galardón con Benito Antonio Martínez Ocasio —quien contaba con dos canciones nominadas en dicha categoría— y con los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, Jorge Drexler, Zoe Gotusso, Karol G y Natalia Lafourcade.
Bad Bunny encabezó la lista de nominaciones con 12.
“Palmeras en el jardín” forma parte de la más reciente producción de Sanz, “¿Y ahora qué?”, tras cuatro años fuera de los estudios de grabación.
“Volví a creer en la música después de mucho tiempo, de perder la ilusión por la música. Y la música ha sido mi vida, así que después de tantos años me he vuelto a enamorar de la misma. Y aquí estoy recibiendo esto con todo el amor del mundo”, destacó Sanz al subir al escenario.
“Muchas gracias, muchas gracias a todos. Y agradecerles a los fans que hacen posible que podamos reunirnos todos los años para celebrar la música. Y también a nuestra cultura, la cultura hispana, que es nuestra y que está más fuerte que nunca y no se va a ningún sitio”, subrayó la voz del éxito “Corazón partió”.
