Feriados
14 de noviembre de 2025
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alejandro Sanz al ganar Grabación del Año en los Latin Grammy: “Benito te lo he robado, perdóname ”

El boricua Bad Bunny era uno de los favoritos a ganar dicha categoría

14 de noviembre de 2025 - 12:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alejandro Sanz ganó el Latin Grammy a la Grabación del Año. (Chris Pizzello)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El cantautor español Alejandro Sanz se llevó a casa uno de los premios más importantes de la noche de los Latin Grammy 20025, la Grabación del Año, y, con humildad, agradeció el reconocimiento no sin antes dirigirse al artista boricua Bad Bunny, uno de los artistas con más nominaciones de la premiación que se celebró en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

“Benito, te lo he robado, perdóname”, comentó Sanz, quien ganó con el tema “Palmeras en el jardín”.

El madrileño disputó el galardón con Benito Antonio Martínez Ocasio —quien contaba con dos canciones nominadas en dicha categoría— y con los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, Jorge Drexler, Zoe Gotusso, Karol G y Natalia Lafourcade.

Bad Bunny encabezó la lista de nominaciones con 12.

“Palmeras en el jardín” forma parte de la más reciente producción de Sanz, “¿Y ahora qué?”, tras cuatro años fuera de los estudios de grabación.

“Volví a creer en la música después de mucho tiempo, de perder la ilusión por la música. Y la música ha sido mi vida, así que después de tantos años me he vuelto a enamorar de la misma. Y aquí estoy recibiendo esto con todo el amor del mundo”, destacó Sanz al subir al escenario.

“Muchas gracias, muchas gracias a todos. Y agradecerles a los fans que hacen posible que podamos reunirnos todos los años para celebrar la música. Y también a nuestra cultura, la cultura hispana, que es nuestra y que está más fuerte que nunca y no se va a ningún sitio”, subrayó la voz del éxito “Corazón partió”.

Tags
Latin GrammyBad BunnyAlejandro SanzKarol G
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
