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Raymond Arrieta sobre situación de salud de su padre: “Seguimos luchando y batallando”

El comediante dedicó unas emotivas palabras esta noche a todos los cuidadores al inicio de “Raymond y sus amigos”

1 de abril de 2026 - 10:07 PM

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Raymond Arrieta (alexis.cedeno)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

“Voy a hablar desde el corazón, no tengo nada escrito”. Visiblemente emocionado y en medio de momentos difíciles debido al quebranto de salud de su padre, el presentador Raymond Arrieta retomó este martes sus funciones en televisión y aprovechó el espacio para agradecer las oraciones y el apoyo del pueblo puertorriqueño. Tras esto, ofreció una actualización de la delicada situación que atraviesa su familia.

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“Lo que estamos pasando es fuerte, pero estamos todos unidos. Seguimos luchando y batallando”, expresó Arrieta en el espacio de su programa Raymond y sus amigos” en Telemundo.

“Quiero decirles que, cuando yo tenga la edad de él, me gustaría ser como él y tener la fuerza que él tiene. Es un guerrero, un luchador y una persona valiente que no se rinde. Eso te lo digo a ti, papi”, sostuvo, conmovido.

El pasado 27 de marzo de 2026, el también comediante recurrió a las redes sociales para solicitar oraciones por su progenitor, Ramón Arrieta.

Según relató, durante su estancia en una institución hospitalaria, junto a su padre, tuvo la oportunidad de conocer de cerca a cuidadores. En su mensaje, destacó esa labor y compromiso, por lo que decidió dedicarles el programa.

“El que está cuidando al enfermo la pasa igual o quizás peor… No duerme, está pendiente, con nervios. Yo dormía con los tenis puestos, un corre y corre, y uno se preocupa y se va cansando. Yo me imagino a esas personas que tienen que cuidar a esas personas que están enfermas y que están ahí. Mis respetos, eso no es nada fácil”, añadió.

“Este programa se lo quiero dedicar a todos los cuidadores, gracias de corazón. Un aplauso de mi parte y de todo este público. Seguimos luchando pa’, seguimos adelante, somos perseverantes”, finalizó.

Aunque al momento no han ofrecido detalles del padecimiento actual de su progenitor, cabe recordar que, en agosto de 2022, a solo días de comenzar la caminata “Da vida” de ese año, Arrieta reveló que su padre padecía de cáncer. Por ese motivo, le dedicó la caminata.

Cerca de la 1:30 p.m., Raymond Arrieta hizo su entrada al frente marítimo de Cataño, en el último tramo de "La Ñapa" de la caminata "Da Vida". “¡Qué camino largo… 140 millas que le prometimos al Oncológico que íbamos a hacer!”, dijo ante un mar de gente. También, se informó, quedan camistes y gorras para la venta en las tiendas Me Salvé.
1 / 15 | Con lágrimas de alegría y emoción, Raymond Arrieta culmina la caminata "Da Vida". Cerca de la 1:30 p.m., Raymond Arrieta hizo su entrada al frente marítimo de Cataño, en el último tramo de "La Ñapa" de la caminata "Da Vida". - alexis.cedeno
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Raymond ArrietaTelemundoSalud
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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