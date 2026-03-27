Raymond Arrieta pide oraciones por la salud de su padre

Con un mensaje claro y cercano, el actor y presentador Raymond Arrieta explicó los motivos de su reciente ausencia de la televisión. En esta ocasión, no se trata de compromisos laborales, sino de una situación familiar que lo llevó a comunicarse con el público y pedir algo muy sencillo, pero importante para él: oraciones y apoyo en este momento.

“Ahora soy yo el que necesita de ustedes. No sé si se abran dado cuenta de mi ausencia en el programa ‘Día a día PR‘“, escribió el talento de programas como ”Raymond y sus amigos” en Telemundo. “Pues les cuento que estoy pasando por un momento difícil y delicado con la salud de mi papá…"

En agosto de 2022, a solo días de comenzar la caminata “Da Vida” de ese año, el artista reveló que su padre Ramón Arrieta padecía de cáncer. Por ese motivo, le dedicó la caminata de ese año. En esta ocasión, el actor no ha develado públicamente el padecimiento de su padre.

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“La familia está unida y estamos todos juntos en oración y con buenos medicos puertorriqueños para sacarlo adelante”, añadió Arrieta. “Tenemos y hay muchas esperanzas de que así sea… Solo queremos oraciones. Más adelante les daré detalles. Bendiciones".

En noviembre de 2025 Arrieta puso fin a la Caminata Da Vida, logrando recaudar sobre $20 millones para el Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez en 16 años. Eso sí, indicó que seguría apoyando la causa de otras formas. “Ya sea mediante algo que podamos hacerlo durante el año, poco a poco, o un evento. Pero, arriesgar la vida, porque la hemos arriesgado bastante, y el que ha caminado conmigo sabe lo que estoy diciendo, pues eso ya no puedo hacerlo más”.