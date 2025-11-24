Opinión
24 de noviembre de 2025
77°despejado
“Me partí un dedo del pie”: Raymond Arrieta detalla su estado de salud tras completar la caminata “Da Vida”

El comediante y animador se encuentra descansando luego de culminar el pasado lunes “Da Vida: La Ñapa”

24 de noviembre de 2025 - 8:24 PM

Último día de la caminata Da Vida de Raymond Arrieta. (alexis.cedeno)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

A una semana de concluir con broche de oro su caminata “Da Vida: La Ñapa”, el comediante Raymond Arrieta compartió a través de sus redes sociales una actualización de su estado de salud tras caminar más de 140 millas durante los pasados meses a beneficio del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez.

He estado un poco desaparecido. Esta caminata estuvo dura, la recuperación fue más fuerte de lo que yo pensaba. Con un poco de asma, nunca me había dado. No me sentía bien, pero ya estoy bien gracias a Dios. Me han pasado unas cosas… Me partí un dedo del pie derecho”, comenzó explicando el animador en un video.

“Quiero aclarar que no fue por la caminata. ¿Ustedes pueden creer eso? Yo llego bien, y me parto un deo después”, sostuvo Arrieta.

Recordemos que el pasado lunes, 17 de noviembre, se despidió en Cataño de este evento benéfico en el que lleva más de 16 años caminando por los pacientes de cáncer en Puerto Rico.

Según también detalló, se encuentra tomándose unos días de reposo antes de regresar a sus labores en Telemundo.

“Así que tengo un dedo fracturado. Por la caminata fue que... siempre estaba sudado, no me dolían tanto las piernas, aunque se me hincharon los pies. Tuve complicaciones por los pulmones un poco, pero estoy bien. Mañana regreso a Día a Día y el martes a Raymond y sus amigos”, aseguró.

Cabe destacar que, tras completar tres rutas —en agosto, septiembre y noviembre—, logró cumplir su cometido y caminó cerca de 143 millas. Hasta la tarde del pasado lunes, La Ñapa logró recaudar $1,817,000 en donaciones de manera preliminar.

Tags
Raymond ArrietaCaminata Da VidaTelemundoHospital Oncológico
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
