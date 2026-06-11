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prima:“The Furious” revive el cine de acción con una batalla épica contra el crimen

La película se destaca por sus espectaculares coreografías de combate

11 de junio de 2026 - 11:10 PM

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Escena de la película "The Furious". (Suministrada)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

“The Furious”, largometraje de Lionsgate que llega a los cines esta semana, es una oferta espectacular de acción que cuenta con una historia extremadamente simple. Los destinos de dos hombres que han visto sus vidas impactadas por la violencia despiadada de una organización criminal se unen en una búsqueda desesperada de justicia y venganza. Wang (Miao Xie) está tratando de localizar a su hija que ha sido raptada. Mientras que Navin (Joe Taslim) es un periodista tras el rastro de la desaparición de su esposa.

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Películas de acción
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Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
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