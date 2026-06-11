“The Furious”, largometraje de Lionsgate que llega a los cines esta semana, es una oferta espectacular de acción que cuenta con una historia extremadamente simple. Los destinos de dos hombres que han visto sus vidas impactadas por la violencia despiadada de una organización criminal se unen en una búsqueda desesperada de justicia y venganza. Wang (Miao Xie) está tratando de localizar a su hija que ha sido raptada. Mientras que Navin (Joe Taslim) es un periodista tras el rastro de la desaparición de su esposa.