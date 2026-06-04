En esta versión de “Masters of the Universe”, el príncipe Adam ha sido enviado a la tierra antes de llegar a su adolescencia para escapar las garras del malvado Skeletor (Jared Leto) y su plan para destruir a Eternia. La movida preventiva de sus padres para protegerlo se ha convertido en una trampa para todo su poder y potencial. Cuando el público conoce a Adam (Nicholas Galitzine), el personaje está viviendo su vida en piloto automático con una vida romántica inexistente y con un trabajo aplasta su creatividad. Lo que lo salva de esto es su obsesión con encontrar la espada de poder que lo conecta a su pasado. Cuando esto sucede de una forma inesperada, Adam es lanzado de vuelta a Eternia para enfrentar su destino.