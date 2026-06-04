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Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.

prima:Entre la nostalgia y la reinvención: así es el regreso de He-Man al cine

La nueva adaptación de “Masters of the Universe” encuentra su mayor fortaleza en el carisma de su protagonista

4 de junio de 2026 - 1:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
This image released by Amazon MGM Studios shows Nicholas Galitzine in a scene from "Masters of the Universe." (Amazon MGM Studios via AP) (Giles Keyte)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

En esta versión de “Masters of the Universe”, el príncipe Adam ha sido enviado a la tierra antes de llegar a su adolescencia para escapar las garras del malvado Skeletor (Jared Leto) y su plan para destruir a Eternia. La movida preventiva de sus padres para protegerlo se ha convertido en una trampa para todo su poder y potencial. Cuando el público conoce a Adam (Nicholas Galitzine), el personaje está viviendo su vida en piloto automático con una vida romántica inexistente y con un trabajo aplasta su creatividad. Lo que lo salva de esto es su obsesión con encontrar la espada de poder que lo conecta a su pasado. Cuando esto sucede de una forma inesperada, Adam es lanzado de vuelta a Eternia para enfrentar su destino.

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Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
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