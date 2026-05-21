En un momento clave de “Star Wars:The Mandalorian and Grogu”, el mandalorian titular interpretado por Pedro Pascal le dice a alguien “yo aquí soy un contratista independiente”. Y lo que parece ser un chiste casual esconde el enfoque principal de cómo el guión de esta película ha sido construido. Para disfrutar del entretenimiento en gran escala que provee la producción más reciente de Lucasfilm no hay que haber visto todos los capítulos de la serie donde debutaron Mando y Grogu y no hay que ser un fanático obsesivo de los filmes anteriores de Star Wars. La película se presenta como una aventura independiente que tiene elementos claves del universo de las historias anteriores, pero no depende de ellos. En los primeros segundos del filme se nos informa que los protagonistas han sido reclutados por la Nueva República para capturar a agentes subversivos que están tratando de abrir paso para el regreso del Imperio.