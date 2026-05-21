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prima:Grogu vuelve a robarse el show en la nueva apuesta cinematográfica de “Star Wars”

La nueva película de Lucasfilm no le exige al público conocer toda la saga

21 de mayo de 2026 - 4:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de la película "Star Wars: The Mandalorian and Grogu." (Nicola Goode/Lucasfilm Ltd. - Disney via AP) (Nicola Goode)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

En un momento clave de “Star Wars:The Mandalorian and Grogu”, el mandalorian titular interpretado por Pedro Pascal le dice a alguien “yo aquí soy un contratista independiente”. Y lo que parece ser un chiste casual esconde el enfoque principal de cómo el guión de esta película ha sido construido. Para disfrutar del entretenimiento en gran escala que provee la producción más reciente de Lucasfilm no hay que haber visto todos los capítulos de la serie donde debutaron Mando y Grogu y no hay que ser un fanático obsesivo de los filmes anteriores de Star Wars. La película se presenta como una aventura independiente que tiene elementos claves del universo de las historias anteriores, pero no depende de ellos. En los primeros segundos del filme se nos informa que los protagonistas han sido reclutados por la Nueva República para capturar a agentes subversivos que están tratando de abrir paso para el regreso del Imperio.

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Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
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