“Son muchas las sorpresas esta temporada” insistió el actor Pedro Pascal durante una rueda de prensa virtual para promocionar el estreno de la tercera temporada de “The Mandalorian”. Entre sonrisas el interprete chileno, que todavía está disfrutando del aclamo de la primera temporada de “The Last of Us” en HBO, insistió que no está vendiendo expectativas falsas para su otro show en Disney Plus. “Yo se que siempre decimos lo mismo pero de vedad que sí son muchas las sorpresas. No puedo decir nada de nada”, aseguró entre sonrisas.

Lo que sí se pudo decir durante la conferencia de prensa es que el amor, entre los personajes y el equipo creativo que les da vida en pantalla, aparenta ser uno de los temas centrales de esta temporada que estrenó hoy en la plataforma digital de Disney.

“La realidad es que trabajar en este show es una jornada de amor” explico Kate Sackhoff, quien vuelve a interpretar Bo-Katan Kryze. La actriz insistió que ella sabe que “eso usualmente se dice de un proyecto de poco dinero donde todo el mundo da todo por amor al arte. Pero independientemente de que es ‘Star Wars’ y lo que eso significa a nivel de dinero. Todos los que estamos al frente y detrás de las cámaras adoramos lo que hacemos con esta serie y estos personajes”.

Según el director Rick Famuyiwa, quien esta temporada está a cargo de tres de los episodios, la vibra positiva que acompaña el proceso creativo de la serie “es algo que viene directo del tope. John Favereau se han encargado de que trabajar en este show genuinamente sea una colaboración. Eso es algo que se refleja en los técnicos y en el elenco. Todos nos sentimos que somos parte de un equipo y nos disfrutamos la jornada que nos permite llegar al triunfo de entregarle al público una temporada de la cual podamos estar orgullosos de haber hecho algo que honre el legado de ‘Star Wars’ y lo que ahora significa ‘The Mandalorian’ en ese contexto”.

Para John Favereau, el creador de la serie, el núcleo del show “siempre ha sido la relación entre el Mandalorian y Grogu. Sabíamos que para que esa relación creciera en las temporadas pasadas había que trabajar para eventualmente separarlos. Pero ahora en la tercera temporada la próxima etapa de desarrollo de esa relación es que vuelven a estar juntos. Esta es una temporada de expansión y desarrollo. No solo para todos los personajes si no para lo que está sucediendo en su universo”.

Lidiar con las consecuencias de que el personaje titular haya quebrantado su código quitándose su casco. El productor ejecutivo Dave Filone detalló que “eso definitivamente nos obligó a regresar a Mandalore con un enfoque diferente. Porque esto sigue siendo una historia de ‘Star Wars’ lo cual para nosotros significa que debe haber la esperanza de que un grupo de personas con formas diferentes de pensar puedan unirse alrededor de un bien común. Eso en esta temporada es clave alrededor de lo que sucede con Grogu y nuestro protagonista”.

Aunque el actor que le da vida a ese protagonista se deleitó en no poder dar muchos detalles de lo que va a suceder en los episodios nuevos de “The Mandalorian”, Pascal concluyó diciendo que “lo más emocionante para mí de estos episodios nuevos es ir aún más profundo detrás de la armadura de mi personaje a un nivel emocional. El personaje conecta mucho mas con su corazón esta temporada y para mi eso fue genuinamente emocionante. Espero que para el publico también”.