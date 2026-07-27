¿Quiénes son los capitanes y cómo quedaron los cuartos en La Casa de los Famosos México 4?

¡La estrategia comenzó desde la primera noche!

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México arrancó con la llegada de 18 celebridades, pero además de las presentaciones, hubo un momento clave que ya empezó a definir el rumbo del reality: la conformación de los cuartos.

A diferencia de temporadas anteriores, en las que solo existían dos habitaciones, en esta edición la producción sorprendió con tres espacios llamados: Tulum, Ibiza y Malibú, que se convertirán en el hogar de los habitantes durante los próximos meses.

El proceso de selección inició con la votación del público, que eligió a los capitanes de cada cuarto. Posteriormente, cada uno fue seleccionando a los famosos que integrarían su equipo.

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Cuarto Ibiza

El estilista Aldo Rendón fue elegido como capitán del cuarto Ibiza y quedó acompañado por:

Ese Pérez

Cynthia Klitbo

Yanet García

Ernesto Laguardia

Luis Chaparro

Cuarto Tulum

La influencer Karina Torres será la capitana del cuarto Tulum. Su equipo está conformado por:

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Arantza Ruiz

Mariana Ochoa

Moisés Peñaloza

Cuarto Malibú

El creador de contenido Fede Vigevani fue nombrado capitán del cuarto Malibú, donde estarán:

Masad Altamimi

Gema Garoa

Ximena Herrera

Flor Vigna

Yahir

Sin embargo, hay un giro inesperado. Aunque Fede Vigevani aparece como capitán del cuarto Malibú, durante la gala de estreno se reveló que no será un competidor oficial, sino un infiltrado del público.

Su misión será convivir con el resto de los habitantes haciéndoles creer que forma parte del elenco, mientras evita que descubran su verdadera identidad.