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Angelo Colina vendrá a Puerto Rico con su show

El comediante venezolano regresa a la isla tras su presentación de tres funciones en el 2025

27 de julio de 2026 - 1:45 PM

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El comediante venezolano Angelo Colina. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Luego de conquistar al público puertorriqueño con una visita de tres noches en diciembre de 2025, el comediante venezolano Angelo Colina regresa a la isla con una nueva presentación de su stand up comedy.

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Esta vez promete una noche repleta de risas, anécdotas y humor agudo en su cita el viernes, 7 de agosto, en el histórico Teatro Tapia, en el Viejo San Juan.

La presentación es una producción de Move Concerts y Noah Assad Presents, junto a Gente Funny, quienes continúan apostando por traer a Puerto Rico algunos de los talentos más importantes del entretenimiento latino. Los boletos estarán a la venta a partir del miércoles, 29 de julio, a las 10:00 a.m., exclusivamente a través de PR Ticket.

Radicado en la ciudad de Nueva York, Colina se ha consolidado como uno de los comediantes de stand up más influyentes de la nueva generación en español. Su carrera lo ha llevado a presentarse en escenarios de Estados Unidos y a formar parte de algunos de los festivales de comedia más prestigiosos del mundo.

Fue uno de los primeros comediantes hispanohablantes en ser seleccionado como artista principal del Netflix Is A Joke Festival en sus ediciones de 2024, 2025 y 2026. Además, ha participado en el New York Comedy Festival (2023 y 2024) y en el 312 Comedy Festival de Chicago (2024).

En 2025 inició su primera gira internacional con su exitoso espectáculo “Culpable”, llevando su propuesta de humor a múltiples ciudades.

Recientemente, Colina fue el encargado de abrir la histórica presentación de Marcello Hernández en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, como parte del Netflix Is A Joke Festival 2026. Este espectáculo marcó un hito al convertirse en el evento de comedia en español más grande realizado hasta la fecha.

Puerto Rico ocupa un lugar muy especial en la trayectoria del comediante. Durante su visita en 2025 ofreció tres funciones completamente agotadas en el Teatro Tapia, reuniendo cerca de 2,000 asistentes durante el fin de semana.

El respaldo del público puertorriqueño también impulsó significativamente su presencia en redes sociales, convirtiendo a San Juan en la segunda ciudad con más seguidores de Colina, solo detrás de Nueva York.

Ahora, Colina regresa para reencontrarse con una audiencia que ya ha demostrado su entusiasmo por su estilo de comedia, caracterizado por observaciones inteligentes sobre la vida cotidiana, las relaciones, las diferencias culturales y las experiencias de la comunidad latina, todo contado con una autenticidad que ha conectado con miles de fanáticos dentro y fuera de Estados Unidos.

Colina persigue una carrera en constante ascenso con una creciente proyección internacional.

Tags
stand up comedyTeatro Tapia
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