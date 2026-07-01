Mario VI se propone cruzar el atlántico con su nuevo stand-up “10 Años Sin Reírme”
El comediante ha tenido una gran acogida en Caguas, Ponce y podría llegar a la diáspora puertorriqueña
1 de julio de 2026 - 11:10 PM
1 de julio de 2026 - 11:10 PM
Cuando el comediante Mario VI se propuso regresar a los escenarios con su nuevo stand-up comedy tras una década alejado del teatro, jamás imaginó la excelente acogida que tendría.
De hecho, para Mario VI ha sido una sorpresa, -pese a la pausa que hizo por su rol de padre, tras el nacimiento de su hijo-, el volver a escuchar grandes carcajadas en las primeras funciones todas vendidas en el Moneró Café Teatro & Bar en Caguas.
“La verdad es que ha sido mejor de lo que esperaba. Ha sido una gran sorpresa porque mi último stand-up en el 2016 y en el último mes antes de esa primera función estaba muy nervioso porque no sabría si la gente si iba a reír. Entré a esa primera función muy nervioso. Ha sido bien lindo todo lo que se está viviendo en cada función”, contó a El Nuevo Día.
Su espectáculo, “10 Años Sin Reírme”, ha provocado la apertura de dos nuevas funciones en Studio 58 Comedy Club en Ponce, programadas para el 11 y 18 de julio de 2026.
Las funciones celebradas el 21 y 28 de mayo se presentaron a casa llena, mientras que la tercera función, pautada para el 26 de junio, y la cuarta, el 3 de julio, agotaron la totalidad de sus boletos.
El también creador de contenido llevará su unipersonal a Mayaguez, tras presentarse en Ponce. Ante esta extraordinaria acogida, el productor y analista de música urbana se mantiene entusiasta con el futuro. Mario VI ha recibido varias llamadas para llevar el espectáculo a la diáspora puertorriqueña en diferentes ciudades en Estados Unidos.
“Me han llamado de Orlando, Miami, Nueva York y Tampa para que los puertorriqueños en Estados Unidos puedan ver este show. Esto me tiene bien emocionado porque siendo sincero yo espera una función para curarme y ya”, mencionó el podcastero.
La propuesta de Mario VI es un show desde sus vivencias, cargado de humor, sarcasmo, observaciones cotidianas y experiencias contadas sin filtros.
Para el comediante su show “10 Años Sin Reírme” es un recorrido por las contradicciones, frustraciones y realidades de la vida, narradas con absoluta honestidad y un poco de sarcasmo. A través de las historias de Mario VI son muchos los que se van a identificar, al reírse de las cosas incomodas, absurdas y reales.
“Yo no voy hacer chistes de la gente ni a reírme de la gente. Ese no es mi estilo. La gente se ríe de lo que me pasó o si se identifican con mi historia. Esa es la magia de conectar con el público”, aclaró.
El comediante evalúa la posibilidad de presentar el espectáculo en Bayamón y San Juan y en cualquier otro municipio que no haya visitado. Por lo pronto no descarta un escenario más grande como lo es el Coca-Cola Music Hall, pero reconoció que a preguntas de este medio no es una idea que esté como un objetivo. Si se da la oportunidad, la abrazaría con mucho entusiasmo.
Los boletos para el espectáculo están disponibles en Ticketera.
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