Mario VI se propone cruzar el atlántico con su nuevo stand-up “10 Años Sin Reírme”

Cuando el comediante Mario VI se propuso regresar a los escenarios con su nuevo stand-up comedy tras una década alejado del teatro, jamás imaginó la excelente acogida que tendría.

De hecho, para Mario VI ha sido una sorpresa, -pese a la pausa que hizo por su rol de padre, tras el nacimiento de su hijo-, el volver a escuchar grandes carcajadas en las primeras funciones todas vendidas en el Moneró Café Teatro & Bar en Caguas.

“La verdad es que ha sido mejor de lo que esperaba. Ha sido una gran sorpresa porque mi último stand-up en el 2016 y en el último mes antes de esa primera función estaba muy nervioso porque no sabría si la gente si iba a reír. Entré a esa primera función muy nervioso. Ha sido bien lindo todo lo que se está viviendo en cada función”, contó a El Nuevo Día.

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Su espectáculo, “10 Años Sin Reírme”, ha provocado la apertura de dos nuevas funciones en Studio 58 Comedy Club en Ponce, programadas para el 11 y 18 de julio de 2026.

Las funciones celebradas el 21 y 28 de mayo se presentaron a casa llena, mientras que la tercera función, pautada para el 26 de junio, y la cuarta, el 3 de julio, agotaron la totalidad de sus boletos.

El también creador de contenido llevará su unipersonal a Mayaguez, tras presentarse en Ponce. Ante esta extraordinaria acogida, el productor y analista de música urbana se mantiene entusiasta con el futuro. Mario VI ha recibido varias llamadas para llevar el espectáculo a la diáspora puertorriqueña en diferentes ciudades en Estados Unidos.

“Me han llamado de Orlando, Miami, Nueva York y Tampa para que los puertorriqueños en Estados Unidos puedan ver este show. Esto me tiene bien emocionado porque siendo sincero yo espera una función para curarme y ya”, mencionó el podcastero.

La propuesta de Mario VI es un show desde sus vivencias, cargado de humor, sarcasmo, observaciones cotidianas y experiencias contadas sin filtros.

Para el comediante su show “10 Años Sin Reírme” es un recorrido por las contradicciones, frustraciones y realidades de la vida, narradas con absoluta honestidad y un poco de sarcasmo. A través de las historias de Mario VI son muchos los que se van a identificar, al reírse de las cosas incomodas, absurdas y reales.

“Yo no voy hacer chistes de la gente ni a reírme de la gente. Ese no es mi estilo. La gente se ríe de lo que me pasó o si se identifican con mi historia. Esa es la magia de conectar con el público”, aclaró.

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El comediante evalúa la posibilidad de presentar el espectáculo en Bayamón y San Juan y en cualquier otro municipio que no haya visitado. Por lo pronto no descarta un escenario más grande como lo es el Coca-Cola Music Hall, pero reconoció que a preguntas de este medio no es una idea que esté como un objetivo. Si se da la oportunidad, la abrazaría con mucho entusiasmo.