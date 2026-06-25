Ricardo Montaner clama por ayuda directa para Venezuela tras los terremotos

El cantautor Ricardo Montaner se une al dolor y preocupación colectiva ante los dos devastadores terremotos que ocurrieron ayer, miércoles en Venezuela.

El intérprete envió un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano e instó a unirse para extender una ayuda directa a los miles de afectados. El mensaje lo hizo a través de sus redes sociales, acompañada de su esposa Marlene Rodríguez.

“Hay momentos en la vida, que debemos elegir entre lo urgente y lo importante, hoy no es el caso, lo que pasa en Venezuela es urgente e importante… activarnos es una forma de demostrar, para que estamos. Dios tenga misericordia de este pueblo que lo ama… y nosotros, tengamos la urgencia de socorrer a quien lo necesita Aquí podemos ayudar 👉🏻@thehouseproject“, expresó el cantautor.

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El artista y su esposa desean que la ayuda llegue de forma directa a las víctimas, es por ello que trabajan con la organización sin fines de lucro The House Project. “Vamos a llegar a los que más lo necesitan sin dilataciones”, indicó Rodríguez en relación a los donativos y recaudos.

La reacción de Montaner se suma a la de otros artistas que también han manifestado su apoyo luego del movimiento telúrico que provocó momentos de angustia entre los venezolanos. Figuras como Carlos Baute, Danny Ocean y otros exponentes de la música también se han solidarizado con Venezuela.

El intérprete de “Me va a extrañar” siempre ha estado pendiente de lo que sucede en su país donde desarrolló gran parte de su vida, niñez, juventud y su carrera artística.

En Venezuela continúan las labores de rescate. El Servicio Geológico de Estados Unidos(USGS, en inglés) hizo una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10,000 y 100,000 muertos por los dos terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5, que sacudieron Venezuela.