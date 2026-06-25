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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ricardo Montaner clama por ayuda directa para Venezuela tras los terremotos

El artista revela cómo ayudar a los venezolanos afectados a través de una organización sin fines de lucro

25 de junio de 2026 - 4:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Ricardo Montaner. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El cantautor Ricardo Montaner se une al dolor y preocupación colectiva ante los dos devastadores terremotos que ocurrieron ayer, miércoles en Venezuela.

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El intérprete envió un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano e instó a unirse para extender una ayuda directa a los miles de afectados. El mensaje lo hizo a través de sus redes sociales, acompañada de su esposa Marlene Rodríguez.

“Hay momentos en la vida, que debemos elegir entre lo urgente y lo importante, hoy no es el caso, lo que pasa en Venezuela es urgente e importante… activarnos es una forma de demostrar, para que estamos. Dios tenga misericordia de este pueblo que lo ama… y nosotros, tengamos la urgencia de socorrer a quien lo necesita Aquí podemos ayudar 👉🏻@thehouseproject“, expresó el cantautor.

El artista y su esposa desean que la ayuda llegue de forma directa a las víctimas, es por ello que trabajan con la organización sin fines de lucro The House Project. “Vamos a llegar a los que más lo necesitan sin dilataciones”, indicó Rodríguez en relación a los donativos y recaudos.

La reacción de Montaner se suma a la de otros artistas que también han manifestado su apoyo luego del movimiento telúrico que provocó momentos de angustia entre los venezolanos. Figuras como Carlos Baute, Danny Ocean y otros exponentes de la música también se han solidarizado con Venezuela.

El intérprete de “Me va a extrañar” siempre ha estado pendiente de lo que sucede en su país donde desarrolló gran parte de su vida, niñez, juventud y su carrera artística.

En Venezuela continúan las labores de rescate. El Servicio Geológico de Estados Unidos(USGS, en inglés) hizo una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10,000 y 100,000 muertos por los dos terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5, que sacudieron Venezuela.

Decenas de personas saquearon, el 25 de junio de 2026, negocios ubicados en la localidad venezolana de La Guaira, en el norte del país.Montándose sobre los techos de establecimientos colapsados, personas ingresaron a los locales y cargaron con alimentos, medicamentos y electrodomésticos.El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos se elevó a 188, y el de heridos, a 1,520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas.
1 / 8 | 📷 Desesperación en las calles: residentes saquean alimentos y medicinas tras terremotos en Venezuela. Decenas de personas saquearon, el 25 de junio de 2026, negocios ubicados en la localidad venezolana de La Guaira, en el norte del país. - Agencia EFE
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TerremotosVenezuelaRicardo Montaner
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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