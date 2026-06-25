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Estado de emergencia en Venezuela tras doble terremoto

Los sismos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia

25 de junio de 2026 - 11:06 PM

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Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia. (MANAURE QUINTERO)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el estado de emergencia luego de los dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 ocurridos en una zona del centro del país que causaron daños materiales aún sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos.

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“Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución”, indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Igualmente, dijo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos, sin precisar una cifra.

Rodríguez también anunció que no habrá clases “en los siguientes días” de esta semana, así como todas aquellas actividades que no “son cónsonas con servicios esenciales”.

Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026.Hombres reaccionan frente a un edificio derrumbado.Rescatistas asisten a un residente que quedó atrapado entre los escombros de un edificio colapsado.
1 / 27 | Fuerte terremoto en Venezuela: las imágenes tras el sismo que se sintió en Puerto Rico. Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026. - MANAURE QUINTERO

La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como afectaciones en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, por lo que pidió mantener la unidad y la calma a los ciudadanos.

Asimismo, indicó que hubo afectaciones en el servicio eléctrico, de agua y en aquellos edificios con daños hubo cortes en el servicio de gas doméstico.

También fue suspendido el servicio de metro y ferrocarril.

Rodríguez informó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado tras sufrir graves daños en su infraestructura, sin precisar cuáles.

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

Captan el escalofriante momento del terremoto en Venezuela

Captan el escalofriante momento del terremoto en Venezuela

Un potente sismo de 7.1 sacudió la costa norte de Venezuela, derrumbando edificios en Caracas.

Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, informó sobre posibles fallecidos en su jurisdicción, sin precisar la cantidad.

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VenezuelaBreaking NewsTerremotosEmergencias
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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