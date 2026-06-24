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Emiten advertencia de tsunami para el Caribe debido a terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 en Venezuela

La isla podría recibir corrientes marinas fuertes

24 de junio de 2026 - 6:29 PM

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Venezuela
El epicentro del terremoto se registró cerca de la costa norte de Venezuela. (Captura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un terremoto de magnitud preliminar 7.1 ocurrió a las 6:04 p.m. de este miércoles en la costa al norte de Venezuela, y pese a la distancia, el movimiento telúrico fue sentido en varias zonas de Puerto Rico.

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Debido al temblor, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, en principio, una advertencia de tsunami para la zona del Caribe. Bajo una advertencia de tsunami, se recomienda a las personas a alejarse de las playas, puertos y marinas.

Según el portal de la Red Sísmica de Puerto Rico, el temblor ocurrió en tierra a una profundidad preliminar de 10 kilómetros o seis millas.

El doctor Víctor Huérfano Moreno, director de la Red Sísmica, indicó que el evento fue suficientemente fuerte como para sentirse en varias islas del Caribe, incluyendo Puerto Rico y la República Dominicana, lo que activó los protocolos de advertencia de tsunami para la región.

También explicó que la advertencia se emite por seguridad cuando no se tiene de inmediato una evaluación completa del potencial del evento, por lo que la recomendación inicial es mantenerse fuera del agua y atentos a la información oficial.

“Si están haciendo alguna actividad dentro del agua, que se salgan del agua y que se mantengan atentos a la información oficial”, indicó.

Añadió que no se trata de una orden de desalojo, sino de una medida preventiva mientras se monitorea la información de los mareógrafos en la región para determinar si hubo o no generación de un tsunami.

En una advertencia de tsunami, según el SNM, se pueden esperar corrientes y olas fuertes en las costas.

[LEER MÁS] - ¿Qué significan los niveles de alerta de tsunami?

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González indicó, en un vídeo publicado en su página de Facebook, que los pronósticos estiman que las corrientes marinas podrían comenzar a afectar la costa sur de Puerto Rico a partir de las 7:19 p.m.

“Esa es la hora estimada de llegada, pero se está monitoreando. Hacemos un llamado a la población, en especial a todos los pueblos en la zona costera, pero con especial atención en los pueblos de la costa sur, que es muy posible que en algunos de los pueblos y marinas del sur suenen sirenas porque pudiese llegar fuerte oleaje y/o corrientes”, resaltó González en el vídeo.

“Para efectos de Puerto Rico, los muelles y puertos de la zona sur no se mantienen en operación. En términos de las plantas eléctricas, se mantienen en su plan de emergencia. Es una alerta preventiva y este es el protocolo de monitoreo. Son medidas de precaución”, enfatizó la gobernadora.

En la escala de intensidad del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), las ciudades de San Felipe, Tucacas, Montalbán, Puerto Cabello y Tocuyito experimentaron un terremoto clasificado como “Muy fuerte”, o de nivel VII.

En términos de Puerto Rico, la Red Sísmica dio al terremoto una intensidad de III, o un temblor “Debil”.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

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TerremotosTemblores en Puerto RicoRed Sísmica de Puerto RicoBreaking NewsTsunamiServicio Geológico de Estados Unidos
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