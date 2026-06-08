Más de 30 muertos a causa de terremoto de magnitud 7.8 en Filipinas

Manila - Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el lunes el sur de Filipinas, matando al menos a 32 personas, hiriendo a más de otras 200, la mayoría en edificios dañados, y enviando un tsunami de 3 pies (1 metro) a las costas cercanas.

En la ciudad de General Santos se derrumbaron algunos edificios y las principales infraestructuras sufrieron daños por el seísmo, y se registraron daños por el tsunami en al menos un pueblo costero. Se midieron olas más pequeñas en Indonesia y Palaos, y en lugares tan lejanos como el sur de Japón.

El seísmo también provocó un corrimiento de tierras en la provincia de Sarangani, en el sur de Filipinas, que causó la muerte de 13 aldeanos. Rene Punzalan, funcionario de mitigación de desastres de la provincia, dijo a la cadena de radio DZBB que el corrimiento de tierras afectó a casas de la localidad montañosa de Glan. Otros cuatro aldeanos murieron en Sarangani por causas aún no aclaradas, añadió.

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“Se trata de un terremoto de gran magnitud”, declaró Teresito Bacolcol, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, quien advirtió a la población de que pidiera consejo antes de regresar a los edificios y casas dañados, que podrían derrumbarse debido a las réplicas.

“Nuestra camioneta se sacudió de repente y pensé que se nos había pinchado una rueda”, dijo Rod Sosmeña, director regional de la Oficina de Defensa Civil, a The Associated Press desde la ciudad portuaria de General Santos, duramente golpeada, adonde viajaba cuando se produjo el seísmo a las 7:37 de la mañana.

“El temblor fue muy fuerte y la gente salió corriendo de las casas a las calles”, dijo Sosmeña.

Otro funcionario regional de respuesta a catástrofes, Ednar Dayanghirang, declaró a The AP que “apenas podía mantenerme en pie y en equilibrio cuando el suelo tembló al salir de mi casa” en la ciudad portuaria de Davao, en el sur del país.

General Santos es una ciudad portuaria de más de 700,000 habitantes, centro regional de la industria de exportación de atún y otros productos comerciales.

El seísmo, el más fuerte que ha sacudido el país este año, tuvo su epicentro en el mar frente a Mindanao, la segunda isla más poblada del archipiélago filipino. Según Bacolcol, el seísmo se produjo a una profundidad de 33 kilómetros, a unos 32 kilómetros al suroeste de la ciudad de Maasim, en la provincia de Sarangani.

El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. ordenó la cancelación de las clases y ordenó a las agencias de respuesta a desastres que se pusieran a trabajar inmediatamente en las provincias afectadas por el terremoto, afirmando que “el gobierno nacional se está moviendo y no dejaremos atrás Mindanao”.

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El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo que la amenaza de tsunami había pasado en gran medida unas cinco horas después del seísmo. Las autoridades filipinas también levantaron la alerta de tsunami a media tarde. Seis chabolas sobre pilotes resultaron dañadas en un pueblo costero de Zamboanga del Sur debido al seísmo y a las olas más altas, según las autoridades.

Evaluación de daños y bajas

Al menos 19 personas murieron, la mayoría en edificios derrumbados y corrimientos de tierra, mientras que miles de aldeanos fueron desplazados, dijo la portavoz de la Oficina de Defensa Civil, Junie Castillo, sin dar detalles concretos.

Entre los muertos había siete personas en General Santos, donde algunos edificios pequeños, entre ellos una popular hamburguesería, se derrumbaron o sufrieron graves daños, dijo Sosmeña.

Las otras muertes se debieron a la caída de escombros, a los daños en una mezquita y a un corrimiento de tierras en las provincias meridionales de Sarangani, Cotabato del Sur y Davao Occidental, así como en la isla de Balut, según Sosmeña y otro funcionario regional de respuesta a catástrofes, Ednar Dayanghirang.

Sosmeña dijo que las autoridades estaban comprobando los informes de algunos estudiantes atrapados en una escuela de dos plantas que se derrumbó en General Santos. No pudo proporcionar detalles de inmediato, pero la policía nacional dijo que al menos 12 personas estaban desaparecidas en General Santos.

La Oficina de Bomberos dijo, sin dar más detalles, que participaba en las labores de búsqueda y rescate en un edificio dañado y en un almacén de General Santos.

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Las escuelas públicas habían reabierto el lunes en todo el país tras las vacaciones de verano de abril a mayo. Dayanghirang dijo que más de 100 estudiantes que asistían por la mañana a las ceremonias de izado de bandera en su región meridional sufrieron contusiones y algunos se desmayaron por el pánico.

Se cerró temporalmente el aeropuerto internacional de General Santos y se cancelaron 17 vuelos nacionales, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas.

La cadena de radio DZRH de Manila informó de que un pequeño edificio comercial donde estaba ubicada su emisora provincial se derrumbó parcialmente y que los empleados se precipitaron a la planta baja sin sufrir heridas. No estaba claro si había otras personas atrapadas entre los escombros del edificio de oficinas de cuatro plantas. También cayeron escombros de otros edificios, que golpearon a los triciclos-taxi aparcados debajo.

Se miden olas de tsunami cercanas al metro

Se registraron olas de 1 metro en las provincias de Sultan Kudarat y Sarangani. En la zona costera de Kiamba, en Sarangani, se registró una ola de 1.4 metros, según Bacolcol.

El seísmo también se sintió en el estado malayo de Sabah, en la isla de Borneo. Sabah está a solo un paseo en barco del sur de Filipinas. Un tsunami de 2.7 pies (83 centímetros) fue medido por un medidor frente a la isla indonesia de Sulawesi, y el PTWC dijo que se midieron olas de 1 pie (30 centímetros) en Palau.

Se detectaron olas de hasta 20 centímetros en la remota isla japonesa de Chichijima y en la localidad de Kushimoto, en el centro del país, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.

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El Servicio Geológico de EE.UU. informó de que la profundidad del seísmo original fue de 34 millas (55 kilómetros). Las variaciones en las mediciones de los distintos organismos son habituales inmediatamente después de un terremoto. Se registraron réplicas de hasta 6.5 grados de magnitud.

Filipinas, uno de los países del mundo más expuestos a catástrofes, sufre a menudo terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el “Cinturón de Fuego” del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor del océano. El archipiélago también se ve azotado cada año por unos 20 tifones y tormentas tropicales.

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