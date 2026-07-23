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“Le da paz al pueblo de Puerto Rico”: Jenniffer González tras el veredicto de culpabilidad contra Elvia Cabrera

La mandataria se expresó tras el fallo unánime del jurado y destacó el impacto que tuvo el caso en el país

23 de julio de 2026 - 6:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gobernadora Jenniffer González Colón (Ramon "Tonito" Zayas)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Nota del editor: visita este sitio especial para consultar todo el contenido de la cobertura del caso de Gabriela Nicole.

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La gobernadora Jenniffer González Colón reaccionó este jueves al veredicto de culpabilidad contra Elvia Cabrera Rivera por el asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, ocurrido en agosto de 2025.

La mandataria expresó el impacto que este caso dejó en la sociedad y opinó que el fallo trae tranquilidad al país.

Esto es un caso que ha consternado al pueblo de Puerto Rico y a muchas escuelas. El que una niña tenga que fallecer a manos de compañeras y que una madre haya estado involucrada en un asesinato nos afecta a todos”, afirmó la primera ejecutiva en entrevista con Telemundo.

Haciendo referencia a su rol como madre, la ejecutiva sostuvo que el caso generó preocupación entre padres que envían a sus hijos a la escuela con la expectativa de que estén seguros.

“Yo que soy mamá, solamente pensar en que tú envías a tus hijos a la escuela y que compañeros de clase agredan a un hijo es algo insospechado”, añadió.

“Culpable”: la reacción de Elvia Cabrera al escuchar el veredicto

“Culpable”: la reacción de Elvia Cabrera al escuchar el veredicto

El jurado halló “culpable” a la madre Anthonieska Avilés por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

La gobernadora destacó que la decisión del jurado, de encontrar culpable a Cabrera Rivera en cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de armas, trae justicia a la familia de la víctima.

“Que hoy un jurado haya encontrado que la mamá de una de esas niñas haya estado involucrada, yo creo que le da paz a los padres de Gabriela; le da paz a todo el pueblo de Puerto Rico que lo había estado esperando”, dijo.

El veredicto unánime contra Cabrera Rivera se dio a conocer hoy jueves en el Tribunal de Aibonito, luego de un juicio que se extendió por 23 días. El jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, deliberó por cuatro horas antes de declararla culpable de asesinato en primer grado y de violar la Ley de Armas. Con esta decisión, se expone a pasar el resto de su vida en prisión.

Tras un jurado declarar culpable a Elvia Cabrera por el asesinato de Gabrierla Nicole Pratts, los familiares de la joven fueron hasta el desvío Roberto Colón, donde ocurrió el crimen en agosto de 2025. La madre de Gabriela Nicole, Lisandra Rosario, no contuvo las emociones y la tristeza, al observar la foto de su hija plasmada en el puente. El juez propuso dictar sentencia este mismo día, pero la defensa se opuso. Por tanto, la condena quedó señalada para el 10 de septiembre a las 10:00 de la mañana.
1 / 11 | 📷 Tras veredicto, familiares de Gabriela Nicole vuelven a donde ocurrió todo en Aibonito. Tras un jurado declarar culpable a Elvia Cabrera por el asesinato de Gabrierla Nicole Pratts, los familiares de la joven fueron hasta el desvío Roberto Colón, donde ocurrió el crimen en agosto de 2025. - Alex Figueroa Cancel

La vista de sentencia fue pautada para el mes de septiembre.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó más de 200 piezas de evidencia, incluyendo fotos y videos de seguridad, además del testimonio de 21 testigos presenciales. La teoría fiscal demostró que la acusada actuó en común acuerdo con su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, para asesinar a la menor de 16 años en agosto de 2025, hace casi un año.

Mientras que, la abogada de defensa, Mayra López Mulero, adelantó a su salida del tribunal que apelará el fallo. “Vamos a llevar esto hasta el tribunal supremo celestial”, expresó la licenciada tras conocer la determinación.

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