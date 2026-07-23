Radican cargos contra imputados por masacre en Las Marías

El juez Luis F. Padilla Galeano, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa para arresto contra contra José A. Rivera Torres, alias “Comadreja”, y Vicmanuel Colón González, de 29 años, por cargos relacionados con la masacre registrada en Las Marías.

La Fiscalía de Mayagüez formuló cargos, en julio de 2025, contra otros tres imputados: Carlos Ruemmele Torres, Luis O. Rivera Rivera y Ryan J. Rodríguez Otero.

Según indicó la Oficina de Prensa de la Policía, Ruemmele Torres sometió alegato de culpabilidad en o antes de comenzar el juicio.

El fiscal Luis A. Flores Velázquez formuló contra Rivera Torres y Colón González cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, secuestro, portación y/o uso de un arma de fuego, portación y/o uso de un arma blanca, portación y/o uso de armas largas, disparar y/o apuntar un arma de fuego y por posesión, fabricación, distribución y/o uso de municiones.

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Padilla Galeano encontró causa en todos los cargos contra ambos imputados y fijó una fianza global de $3.1 millones. Según la Policía, Colón González y Rivera Torres ya cumplen sentencias por crímenes no especificados.

El juez Luis F. Padilla Galeano, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa por una batería de cargos criminales contra José A. Rivera Torres, alias “Comadreja”, de 38 años y residente de Manatí; y contra Vicmanuel Colón González, de 29 años y vecino de Bayamón, dos de los cinco imputados por el asesinato de tres personas en el municipio de Las Marías en junio de 2025. (Suministrada)

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, los imputados, supuestamente, secuestraron, el 17 de junio de 2025, a Krystal Martínez Román, a Agnes Rivera Castillo, a Ramón Soto Vázquez y a una cuarta persona que no ha sido identificada de los predios del residencial El Carmen.

Rivera Torres y Colón González, junto con Ruemmele Torres, Rivera Rivera y Rodríguez Otero, transportaron a las cuatro personas a un paraje en el kilómetro 4.3 de la carretera PR-397. Luego, supuestamente ordenaron a las personas a correr hacia una zona boscosa mientras les disparaban.

Martínez Román, Rivera Castillo y Soto Vázquez fallecieron tras recibir una o varias heridas de proyectil de bala. La cuarta persona resultó gravemente herida, pero sobrevivió. Las tres víctimas fatales tenían expedientes por diversos crímenes.

El juez Luis F. Padilla Galeano, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa por una batería de cargos criminales contra José A. Rivera Torres, alias “Comadreja”, de 38 años y residente de Manatí; y contra Vicmanuel Colón González, de 29 años y vecino de Bayamón, dos de los cinco imputados por el asesinato de tres personas en el municipio de Las Marías en junio de 2025. (Suministrada)

Una fuente indicó a El Nuevo Día, durante una entrevista publicada el 18 de julio de 2025, que la Policía buscaba corroborar versiones de que el incidente violento estaba relacionado al control de puntos de droga en la zona oeste.