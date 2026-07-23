Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
23 de julio de 2026
84°Bruma
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra imputados por masacre en Las Marías

José A. Rivera Torres, alias “Comadreja” y Vicmanuel Colón González enfrentan varios cargos que incluyen asesinato en primer grado

23 de julio de 2026 - 7:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes adscritos a la División de Drogas de Mayagüez que transitaban por la carretera PR-397 el 17 de junio de 2025 se toparon con la escena (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Luis F. Padilla Galeano, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa para arresto contra contra José A. Rivera Torres, alias “Comadreja”, y Vicmanuel Colón González, de 29 años, por cargos relacionados con la masacre registrada en Las Marías.

RELACIONADAS

La Fiscalía de Mayagüez formuló cargos, en julio de 2025, contra otros tres imputados: Carlos Ruemmele Torres, Luis O. Rivera Rivera y Ryan J. Rodríguez Otero.

Según indicó la Oficina de Prensa de la Policía, Ruemmele Torres sometió alegato de culpabilidad en o antes de comenzar el juicio.

El fiscal Luis A. Flores Velázquez formuló contra Rivera Torres y Colón González cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, secuestro, portación y/o uso de un arma de fuego, portación y/o uso de un arma blanca, portación y/o uso de armas largas, disparar y/o apuntar un arma de fuego y por posesión, fabricación, distribución y/o uso de municiones.

Padilla Galeano encontró causa en todos los cargos contra ambos imputados y fijó una fianza global de $3.1 millones. Según la Policía, Colón González y Rivera Torres ya cumplen sentencias por crímenes no especificados.

El juez Luis F. Padilla Galeano, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa por una batería de cargos criminales contra José A. Rivera Torres, alias “Comadreja”, de 38 años y residente de Manatí; y contra Vicmanuel Colón González, de 29 años y vecino de Bayamón, dos de los cinco imputados por el asesinato de tres personas en el municipio de Las Marías en junio de 2025.
El juez Luis F. Padilla Galeano, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa por una batería de cargos criminales contra José A. Rivera Torres, alias “Comadreja”, de 38 años y residente de Manatí; y contra Vicmanuel Colón González, de 29 años y vecino de Bayamón, dos de los cinco imputados por el asesinato de tres personas en el municipio de Las Marías en junio de 2025. (Suministrada)

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, los imputados, supuestamente, secuestraron, el 17 de junio de 2025, a Krystal Martínez Román, a Agnes Rivera Castillo, a Ramón Soto Vázquez y a una cuarta persona que no ha sido identificada de los predios del residencial El Carmen.

Rivera Torres y Colón González, junto con Ruemmele Torres, Rivera Rivera y Rodríguez Otero, transportaron a las cuatro personas a un paraje en el kilómetro 4.3 de la carretera PR-397. Luego, supuestamente ordenaron a las personas a correr hacia una zona boscosa mientras les disparaban.

Martínez Román, Rivera Castillo y Soto Vázquez fallecieron tras recibir una o varias heridas de proyectil de bala. La cuarta persona resultó gravemente herida, pero sobrevivió. Las tres víctimas fatales tenían expedientes por diversos crímenes.

El juez Luis F. Padilla Galeano, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa por una batería de cargos criminales contra José A. Rivera Torres, alias “Comadreja”, de 38 años y residente de Manatí; y contra Vicmanuel Colón González, de 29 años y vecino de Bayamón, dos de los cinco imputados por el asesinato de tres personas en el municipio de Las Marías en junio de 2025.
El juez Luis F. Padilla Galeano, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa por una batería de cargos criminales contra José A. Rivera Torres, alias “Comadreja”, de 38 años y residente de Manatí; y contra Vicmanuel Colón González, de 29 años y vecino de Bayamón, dos de los cinco imputados por el asesinato de tres personas en el municipio de Las Marías en junio de 2025. (Suministrada)

Una fuente indicó a El Nuevo Día, durante una entrevista publicada el 18 de julio de 2025, que la Policía buscaba corroborar versiones de que el incidente violento estaba relacionado al control de puntos de droga en la zona oeste.

La fuente añadió que este caso, y otros crímenes violentos, son el resultado de una supuesta guerra entre bandos, incluyendo uno vinculado a una organización criminal de la zona metropolitana.

Tags
Breaking NewsLas MaríasMasacresTribunal de MayagüezPolicía de Puerto RicoCICDivisión de Homicidios
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: