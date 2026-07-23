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“Hoy, se hizo justicia”: secretaria de Justicia reacciona al veredicto contra Elvia Cabrera

Mientras, el superintendente de la Policía, Joseph González, resaltó el rigor de los agentes investigadores en el caso

23 de julio de 2026 - 3:32 PM

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“Culpable”: la reacción de Elvia Cabrera al escuchar el veredicto

“Culpable”: la reacción de Elvia Cabrera al escuchar el veredicto

El jurado halló “culpable” a la madre Anthonieska Avilés por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita este sitio especial para consultar todo el contenido de la cobertura del caso de Gabriela Nicole.

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La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, afirmó que el veredicto de culpabilidad contra Elvia Cabrera Rivera “hizo justicia” para Gabriela Nicole Pratts Rosario y su familia, mientras sostuvo que la determinación confirmó la teoría del Ministerio Público sobre la participación de la acusada en el asesinato.

“Hoy, se hizo justicia para Gabriela Nicole Pratts Rosario y su familia. El veredicto de culpabilidad emitido por el jurado confirma la responsabilidad penal de Elvia Cabrera Rivera por su participación esencial en el asesinato”, expresó la funcionaria en declaraciones escritas.

El panel, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, encontró culpable de manera unánime a Cabrera Rivera de un cargo de asesinato en primer grado y otro por violación a la Ley de Armas, luego de 23 días de juicio y un extenso desfile de prueba en el Tribunal de Aibonito.

Tras conocerse la determinación, la licenciada Mayra López Mulero, abogada principal de la defensa, anticipó a su salida del Tribunal de Aibonito que acudirán en apelación. “Vamos a llevar esto hasta el tribunal supremo celestial”, manifestó.

A lo largo del proceso, la Fiscalía presentó más de 60 testigos, de los cuales 21 declararon presencialmente ante el jurado, así como más de 200 piezas de evidencia, entre ellas fotografías, vídeos de cámaras de seguridad y documentos.

En una etapa crítica del juicio contra Elvia Cabrera, la familia de la menor asesinada Gabriela Nicole Pratts Rosario se unió en un círculo de oración.En la foto, Orlando Rosario, tío de Gabriela Nicole Pratts.El jurado continuará deliberando el jueves, 23 de julio. En la foto, la madre de Gabriela Nicole Pratts Rosario observa una imagen de la menor.
1 / 7 | En círculo de oración: familia y seres queridos honran la memoria de Gabriela Nicole. En una etapa crítica del juicio contra Elvia Cabrera, la familia de la menor asesinada Gabriela Nicole Pratts Rosario se unió en un círculo de oración. - Pablo Martínez Rodríguez

La teoría de la Fiscalía sostuvo que la acusada actuó en común y mutuo acuerdo con su hija y coacusada, Anthonieska Avilés Cabrera, para perpetrar el asesinato de la adolescente de 16 años, ocurrido en agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón.

Durante el juicio, el Ministerio Público argumentó que Cabrera Rivera entregó a su hija el objeto utilizado para atacar a Pratts Rosario y que posteriormente lo retiró de la escena.

“Sin la entrega del arma homicida, Gabriela hoy estaría viva. Desde el primer día sostuve que la Fiscalía contaba con un caso sólido, sustentado en la evidencia, y este veredicto reafirma nuestro compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia para Gabriela Nicole y su familia”, manifestó Gómez Torres.

La secretaria reconoció que “ninguna decisión judicial podrá aliviar el inmenso dolor que ha significado la pérdida de Gabriela Nicole ni llenar el vacío que dejó su ausencia”.

No obstante, expresó su esperanza de que la determinación les brinde la certeza de que “su voz fue escuchada y de que la justicia prevaleció”.

Gómez Torres también destacó el trabajo de las fiscales, procuradores, agentes, técnicos de asistencia a víctimas y testigos, así como del resto del personal que participó en el procesamiento del caso.

“A todos los funcionarios y a los testigos les expreso mi más profundo agradecimiento por mantenerse firmes con la verdad durante un proceso tan complejo y de alto interés público”, indicó.

Tras el llanto de Elvia Cabrera: “Podría ser arrepentimiento, pero ya es muy tarde”

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Poco antes de la deliberación del jurado, Elvia Cabrera, acusada del asesinato de la menor, rompió en llanto.

La titular de Justicia aprovechó el resultado para responder a quienes cuestionaron públicamente la investigación y la labor del Ministerio Público antes de que concluyera el proceso judicial.

“Este veredicto también envía un mensaje contundente a quienes, sin conocer la totalidad de la prueba presentada, emitieron juicios anticipados o cuestionaron el trabajo del Ministerio Público”, afirmó.

Añadió que los procesos judiciales deben evaluarse a partir de la evidencia presentada en sala y del derecho aplicable, “no a partir de especulaciones o narrativas incompletas”.

Policía destaca labor investigativa

Por su parte, el superintendente de la Policía, Joseph González, sostuvo que el veredicto se produjo luego de una investigación realizada con “rigor, profesionalismo y compromiso” desde que ocurrieron los hechos.

Confiamos plenamente en la labor realizada por nuestros agentes investigadores y por el Ministerio Público durante todo este proceso. Su trabajo fue llevado a cabo con seriedad, objetividad y apego a la evidencia”, manifestó González en declaraciones escritas.

El funcionario también expresó solidaridad con la familia y los seres queridos de Pratts Rosario, al reconocer que ninguna decisión judicial podrá aliviar el dolor causado por su muerte.

Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito.Allanamiento a la residencia de Elvia Cabrera.Imagen admitida como evidencia en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera. En la misma se observa a Anthonieska Avilés Cabrera.
1 / 31 | 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts. Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. - Poder Judicial

González señaló que el crimen todavía es objeto de otro proceso judicial pendiente, en referencia al caso contra Avilés Cabrera, por lo que indicó que, en respeto al debido proceso de ley, esas serían por el momento las únicas expresiones de la Policía.

Con la determinación del jurado, el proceso contra Cabrera Rivera pasa ahora a la etapa de sentencia. La vista fue señalada para el 10 de septiembre, a las 10:00 a.m., y la acusada se expone a una pena de más de 99 años de prisión.

Mientras, continúa por separado el proceso contra Avilés Cabrera, cuya selección del jurado está pautada para reanudarse este viernes en el Tribunal de Aibonito.

“Continuaremos actuando con la prudencia, la responsabilidad y el rigor que siempre han guiado nuestra labor en el Departamento de Justicia”, señaló Gómez Torres sobre el próximo juicio.

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Breaking NewsDepartamento de JusticiaJuicio Anthonieska Avilés CabreraJuicio Elvia CabreraPolicía de Puerto RicoJoseph GonzálezGabriela Nicole Pratts Rosario
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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