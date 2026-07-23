Juez emite orden de mordaza en caso de Anthonieska Avilés Cabrera

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En momentos en que el juicio contra Elvia Cabrera Rivera entra en su etapa final y se encamina a la deliberación del jurado, el juez Juan A. Reyes Colón emitió el miércoles una orden de mordaza en el proceso separado contra su hija y coacusada, Anthonieska Avilés Cabrera.

La orden prohíbe al Ministerio Público, la defensa y sus respectivos testigos comentar, opinar o realizar expresiones extrajudiciales sobre la prueba y los acontecimientos judiciales relacionados con el caso por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años.

“Tomando en consideración la etapa procesal en los casos de autos y en atención al alto interés público que este ha permeado en la sociedad y los medios de comunicación”, el tribunal determinó imponer la restricción, detalla el documento judicial.

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La medida no impide que las partes divulguen información sobre el calendario del proceso, el contenido de las mociones, su trámite o las resoluciones emitidas por el tribunal.

Sin embargo, Reyes Colón advirtió que cualquier incumplimiento podría conllevar una sanción por desacato.

El juez sostuvo que la determinación responde a un balance entre los derechos constitucionales de las partes, entre ellos la libertad de expresión y el debido proceso de ley.

1 / 7 | En círculo de oración: familia y seres queridos honran la memoria de Gabriela Nicole. En una etapa crítica del juicio contra Elvia Cabrera, la familia de la menor asesinada Gabriela Nicole Pratts Rosario se unió en un círculo de oración. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 7 En círculo de oración: familia y seres queridos honran la memoria de Gabriela Nicole En una etapa crítica del juicio contra Elvia Cabrera, la familia de la menor asesinada Gabriela Nicole Pratts Rosario se unió en un círculo de oración. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

“Concluimos que, de no tomarse esta estricta medida, pudiese provocar perjuicio al jurado, en contra de los derechos de las partes y la sana administración de la justicia”, expresó el togado.

La orden surge mientras continúa la selección del jurado que evaluará la prueba contra Avilés Cabrera, proceso que se espera que se reanude mañana, viernes, en el Tribunal de Aibonito.

La defensa de la joven ha planteado reiteradamente que la extensa cobertura mediática del juicio contra Cabrera Rivera podría haber expuesto a los potenciales jurados a testimonios, fotografías, videos y otra evidencia relacionada directamente con su representada.

Incluso, solicitó que el juicio fuera aplazado por al menos seis meses después de culminado el proceso contra su madre, al argumentar que la difusión pública del caso comprometía la posibilidad de seleccionar un jurado imparcial. Tanto el Tribunal de Aibonito como el Tribunal de Apelaciones rechazaron el planteamiento.

Secuestran al jurado del juicio contra Elvia Cabrera: ¿culpable o no culpable? Así lo ordenó el juez Luis S. Barreto Altieri en el juicio contra la coacusada del asesinato de Gabriela Nicole Pratts.

La selección del jurado en el caso contra Avilés Cabrera comenzó el 29 de junio. Durante la primera jornada, comparecieron ante el tribunal 27 candidatos —14 hombres y 13 mujeres—, pero 19 fueron excusados por razones médicas y personales, por lo que solo ocho permanecieron en sala al cierre del día.

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Como parte del proceso, Reyes Colón impartió instrucciones iniciales a los candidatos y les advirtió sobre la amplia cobertura mediática del caso. Enfatizó que debían abstenerse de leer, ver o escuchar información relacionada con el juicio y de discutirlo con otras personas.

La continuación del proceso de selección ocurre, además, luego de que la defensa agotara también sus recursos para impugnar la determinación de que Avilés Cabrera se encuentra procesable para enfrentar juicio.

El 3 de julio, el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó una segunda moción urgente de reconsideración presentada por la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).

“Evaluada la urgente segunda moción de reconsideración presentada por la parte peticionaria, se provee no ha lugar. Aténgase a lo resuelto. Notifíquese inmediatamente”, indicó entonces el máximo foro judicial.

Con esa decisión, prevaleció la determinación del Tribunal de Aibonito de que la acusada es procesable.

Emotivo momento de oración durante juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Se reunieron en las afueras del Tribunal de Aibonito en la recta final del juicio contra Elvia Cabrera.

Al inicio del proceso judicial, en septiembre de 2025, Avilés Cabrera había sido declarada no procesable. Sin embargo, luego de una segunda evaluación, el tribunal determinó que podía continuar el procedimiento criminal en su contra.

Avilés Cabrera y Cabrera Rivera enfrentan cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas por la muerte de Pratts Rosario, ocurrida tras varias peleas registradas la noche del 10 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

La adolescente y otro menor de 16 años sufrieron heridas de arma blanca. Ambos fueron trasladados al Hospital Menonita de Aibonito, donde Pratts Rosario fue declarada muerta a las 12:35 a.m. del día siguiente.