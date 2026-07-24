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Jurado declara culpable a hombre por doble asesinato en restaurante de Condado en el 2023

Santiago Apolinar Rondón fue acusado de matar a José Enrique Cotto Roldán y aJan Paul Oquendo Roldán

24 de julio de 2026 - 8:16 PM

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La jueza Nerisvel Durán Guzmán del Tribunal de San Juan pautó la vista de lectura de sentencia para el 13 de agosto. (alexis.cedeno)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un jurado declaró culpable por unanimidad a Santiago Apolinar Rondón por el asesinato de José Enrique Cotto Roldán y Jan Paul Oquendo Roldán, ocurrido el 10 de julio de 2023 en el restaurante Ropa Vieja en Condado.

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El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que Apolinar Rondón enfrentó cargos por asesinato en primer grado, por disparar un arma de fuego en un lugar público y por cuatro violaciones a la Ley de Armas.

El juicio comenzó el 2 de octubre de 2024, pero quedó marcado por una controversia relacionada con la ocupación del arma utilizada en los hechos que escaló hasta el Tribunal Supremo.

La defensa alegó que las autoridades necesitaban una orden de registro y allanamiento para ocupar el arma, la cual fue encontrada cuando se diligenciaba una orden de arresto contra Rondón en un apartamento desocupado de un proyecto de vivienda pública.

El más alto foro judicial falló a favor de la Fiscalía de San Juan y determinó que la protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables no aplica cuando una persona se encuentra ilegalmente o sin autorización en el lugar registrado.

El caso fue litigado por las fiscales Jeannette Negrón y Bárbara Pérez.

La jueza Nerisvel Durán Guzmán pautó la vista de lectura de sentencia para el 13 de agosto.

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AsesinatosBreaking NewsDepartamento de JusticiaTribunal de San JuanPolicía de Puerto RicoCIC
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