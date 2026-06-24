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Potente terremoto de magnitud 6.9 sacude la costa norte de Japón

El sismo se produjo frente a la costa este de Iwate, según la Agencia Meteorológica nipona

24 de junio de 2026 - 7:26 PM

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Una pantalla anuncia interrupciones en el servicio de trenes tras un terremoto en una estación de tren de Tokio, Japón, el 16 de junio de 2026. Un terremoto preliminar de magnitud 5,5 sacudió el este de Japón, incluyendo Tokio y sus alrededores, causando interrupciones en los servicios de transporte. No se emitió alerta de tsunami y no se reportaron daños importantes ni heridos de inmediato. (FRANCK ROBICHON)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tokio— Un potente terremoto sacudió la costa norte de Japón el jueves, pero no hubo peligro de tsunami, informó la agencia meteorológica del país.

El sismo tuvo una magnitud preliminar de 6.9 y se produjo frente a la costa este de Iwate, según la Agencia Meteorológica de Japón. La profundidad del terremoto fue de aproximadamente 30 millas, agregó. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) también reportó una magnitud de 6.9.

El temblor se produjo en la zona donde se han registrado fuertes terremotos repetidamente en los últimos meses.

El sismo, que azotó la región noreste de Japón durante la hora pico de la mañana del jueves, también sacudió levemente Tokio, pero no hubo reportes inmediatos de heridos ni daños.

Japón, ubicado en la estructura conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, es una de las zonas más propensas a terremotos del mundo.

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