Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026.

Dos fuertes terremotos sacuden Venezuela, provocando el derrumbe de edificios y viviendas en Caracas. Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026.

1 / 21 | Dos fuertes terremotos sacuden Venezuela, provocando el derrumbe de edificios y viviendas en Caracas. Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026. - MANAURE QUINTERO

Dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela el miércoles provocando el colapso de edificios y viviendas en Caracas, la capital del país sudamericano. Las autoridades no proporcionaron información inmediata sobre personas heridas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que los terremotos tuvieron una magnitud de 7.2 y 7.5 y se produjeron con un minuto de diferencia.

Indicó que el epicentro del primero se situó al oeste de la localidad de Morón, situada en la costa caribeña del país, a unas 104 millas al oeste de Caracas. El terremoto tuvo una profundidad de ocho millas.

Unos minutos más tarde, el USGS informó de un terremoto aún más fuerte que tuvo una profundidad de seis millas y su epicentro se situó a unas nueve millas al suroeste de Morón.

Los residentes de la capital salieron de los edificios que se zarandeaban y permanecieron en el exterior, muchos visiblemente conmocionados al ver muros enteros derrumbados, dejando los muebles a la vista desde la calle. También se observaron columnas de polvo en dos barrios normalmente concurridos de la capital.

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Captan el escalofriante momento del terremoto en Venezuela Un potente sismo de 7.1 sacudió la costa norte de Venezuela, derrumbando edificios en Caracas.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que el sismo se sintió en varios estados y agregó que en el barrio de Altamira, en Caracas, se registraron situaciones “alarmantes” con viviendas y edificios derrumbados. Instó a la población a permanecer al aire libre, ya que las réplicas podrían causar daños adicionales a algunas estructuras.

Estos terremotos se encuentran entre los más fuertes que han sacudido Venezuela en más de un siglo. El temblor de San Narciso en 1900 tuvo una magnitud 7.6, y el terremoto de Sucre de 2018 una magnitud de 7.3.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió una advertencia de tsunami para las Islas Vírgenes. Las autoridades de la República Dominicana también lo hicieron para la isla. Sin embargo, la advertencia para el Caribe fue cancelada a las 7:20 p.m.