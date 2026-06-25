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Los terremotos que sacudieron a Venezuela son los más graves en el país en los últimos 100 años

Los sismos ocurridos ayer, miércoles, se ubican entre los más fuertes

25 de junio de 2026 - 9:28 AM

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). (Ronald Peña R)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los dos terremotos que sacudieron este miércoles el centro de Venezuela son los más graves en el país desde el registrado en 1997 en el estado de Sucre, que causó 73 muertos y cientos de heridos.

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Treinta años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas uno de los peores seísmos en la historia de Venezuela, en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Esta es la relación cronológica de los principales terremotos en Venezuela en los últimos cien años:

17 enero 1929 - Un terremoto de magnitud 6.9 que generó un tsunami destruyendo la ciudad de Cumaná, en el estado de Sucre, y causa 800 fallecidos.

3 agosto 1950 - Un sismo de magnitud 6.8 en El Tocuyo causa un centenar de muertos y destruye casi completamente esta población del estado de Lara, en el centro del país.

Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026.Hombres reaccionan frente a un edificio derrumbado.Rescatistas asisten a un residente que quedó atrapado entre los escombros de un edificio colapsado.
1 / 27 | Fuerte terremoto en Venezuela: las imágenes tras el sismo que se sintió en Puerto Rico. Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026. - MANAURE QUINTERO

29 de julio de 1967 - Un terremoto de magnitud 6.6, en las proximidades de Caracas, seguido de un pequeño tsunami, deja 245 muertos y miles de heridos, y causa enormes daños materiales.

9 de julio de 1997 - Un total de 73 muertos, alrededor de 500 heridos y 3,000 damnificados por el terremoto de magnitud 6.9 que sacudió la costa este de Venezuela y afectó especialmente a las ciudad de Cumaná y a la población de Cariaco, en el estado de Sucre. Las lluvias torrenciales agravaron la situación provocada por el seismo.

En noviembre de 2015 se registraron dos terremotos en Mérida, en el noroeste del país, ambos de magnitud 5.1, que causaron un muerto cada uno.

En la última década se han producido otros seísmos en Venezuela, pero no causaron víctimas y la mayoría tampoco daños materiales importantes. El más intenso, registrado el 21 de agosto de 2018, se sintió en varios estados y provocó daños materiales en edificios de Caracas y del este del país.

“Mira este desastre”: momento en que terremotos destruyeron el aeropuerto de Venezuela

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Captado en video. Así quedó el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, cerca de Caracas.

En septiembre de 2025 se contabilizaron 189 eventos sísmicos en el occidente de Venezuela, especialmente en Zulia, que causaron daños en viviendas e infraestructuras como hospitales, iglesias, puentes, semáforos y servicios eléctricos.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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