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Desde la cárcel: el mensaje de Nicolás Maduro a Venezuela

El presidente depuesto permanece en una prisión federal en Nueva York, pero envió un llamado tras los dos potentes terremotos en su país

25 de junio de 2026 - 8:15 AM

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Captan el escalofriante momento del terremoto en Venezuela

Captan el escalofriante momento del terremoto en Venezuela

Un potente sismo de 7.1 sacudió la costa norte de Venezuela, derrumbando edificios en Caracas.

Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro envió un mensaje de solidaridad a su país tras los terremotos del miércoles, en el que señala que “en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor”.

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En un escrito difundido en sus redes sociales y fechado en Nueva York, donde Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen en una prisión federal acusados de narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas, el dirigente le dice al “amado pueblo de Venezuela” que es el momento de “la máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción”.

“Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB (policía), FANB (Ejército), protección civil, bomberos, trabajadores y voluntarios”, añade.

Maduro pide “unión nacional, serenidad y amor concreto” para “ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir”.

“Venezuela ha enfrentado grandes pruebas”, continúa, “y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad”.

“Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Qué Dios bendiga y proteja a Venezuela!”, concluye su mensaje.

Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026.Hombres reaccionan frente a un edificio derrumbado.Rescatistas asisten a un residente que quedó atrapado entre los escombros de un edificio colapsado.
1 / 27 | Fuerte terremoto en Venezuela: las imágenes tras el sismo que se sintió en Puerto Rico. Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026. - MANAURE QUINTERO

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Nicolás MaduroVenezuela
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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