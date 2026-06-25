Desde la cárcel: el mensaje de Nicolás Maduro a Venezuela
El presidente depuesto permanece en una prisión federal en Nueva York, pero envió un llamado tras los dos potentes terremotos en su país
25 de junio de 2026 - 8:15 AM
25 de junio de 2026 - 8:15 AM
El presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro envió un mensaje de solidaridad a su país tras los terremotos del miércoles, en el que señala que “en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor”.
En un escrito difundido en sus redes sociales y fechado en Nueva York, donde Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen en una prisión federal acusados de narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas, el dirigente le dice al “amado pueblo de Venezuela” que es el momento de “la máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción”.
“Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB (policía), FANB (Ejército), protección civil, bomberos, trabajadores y voluntarios”, añade.
Maduro pide “unión nacional, serenidad y amor concreto” para “ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir”.
“Venezuela ha enfrentado grandes pruebas”, continúa, “y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad”.
Ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, nuestras oraciones por las familias venezolanas afectadas. En esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor. ¡Nuestro corazón con toda Venezuela! pic.twitter.com/oWN8m09HoR— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 25, 2026
“Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Qué Dios bendiga y proteja a Venezuela!”, concluye su mensaje.
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