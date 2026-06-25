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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El diamante tembló: terremoto detiene partido de béisbol en Venezuela

Un desafío de la Liga Mayor de Béisbol Profesional se celebraba en el Estadio Universitario de Caracas

25 de junio de 2026 - 11:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela. (Adrian Naranjo)
Por Servicios combinados

Un fuerte sismo obligó a suspender el partido de la Liga Mayor de Béisbol Profesional entre Marineros de Carabobo y Senadores de Caracas, luego de que el movimiento telúrico sorprendiera a peloteros, oficiales y fanáticos en pleno desarrollo del encuentro.

El choque se disputaba este miércoles en la tarde en el Estadio Universitario de Caracas.

La transmisión en vivo captó los momentos de incertidumbre, cuyas imágenes se viralizaron poco después en las redes sociales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el estado de emergencia luego de los dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 ocurridos en una zona del centro del país que causaron daños materiales aún sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos.

“Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución”, indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Igualmente, dijo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos, sin precisar una cifra.

Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026.Hombres reaccionan frente a un edificio derrumbado.Rescatistas asisten a un residente que quedó atrapado entre los escombros de un edificio colapsado.
1 / 27 | Fuerte terremoto en Venezuela: las imágenes tras el sismo que se sintió en Puerto Rico. Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026. - MANAURE QUINTERO
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