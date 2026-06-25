El diamante tembló: terremoto detiene partido de béisbol en Venezuela
Un desafío de la Liga Mayor de Béisbol Profesional se celebraba en el Estadio Universitario de Caracas
25 de junio de 2026 - 11:54 PM
25 de junio de 2026 - 11:54 PM
Un fuerte sismo obligó a suspender el partido de la Liga Mayor de Béisbol Profesional entre Marineros de Carabobo y Senadores de Caracas, luego de que el movimiento telúrico sorprendiera a peloteros, oficiales y fanáticos en pleno desarrollo del encuentro.
El choque se disputaba este miércoles en la tarde en el Estadio Universitario de Caracas.
La transmisión en vivo captó los momentos de incertidumbre, cuyas imágenes se viralizaron poco después en las redes sociales.
A 7.1 magnitude earthquake just took place during a game in Venezuela pic.twitter.com/XCpm6sEDdZ— Baseball Quotes (@BaseballQuotes1) June 25, 2026
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el estado de emergencia luego de los dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 ocurridos en una zona del centro del país que causaron daños materiales aún sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos.
“Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución”, indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
Igualmente, dijo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos, sin precisar una cifra.
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