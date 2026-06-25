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Terremotos en Venezuela: el Servicio Geológico de Estados Unidos estima entre 10,000 y 100,000 muertos

También hizo una estimación de las pérdidas económicas

25 de junio de 2026 - 7:59 AM

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Captan el escalofriante momento del terremoto en Venezuela

Captan el escalofriante momento del terremoto en Venezuela

Un potente sismo de 7.1 sacudió la costa norte de Venezuela, derrumbando edificios en Caracas.

Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) hizo una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10,000 y 100,000 muertos por los dos terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5, que sacudieron Venezuela.

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El USGS, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, ha calculado que hay un 42% de posibilidades de que el número de fallecidos se sitúe en esa franja, un 33% de que los muertos sean entre 1,000 y 10,000 y un 17% de que sean más de 100,000.

De momento, se ha contabilizado 164 personas muertas y 971 heridas, indicó el jueves por la mañana la presidenta encargada del país,Delcy Rodríguez.

El USGS tiene en cuenta para sus estimaciones variables como la población de la zona y el tipo de edificaciones.

“En general, la población de esta región vive en edificios vulnerables a los temblores sísmicos, aunque también hay edificios resistentes. Los tipos de edificios vulnerables más comunes son los de mampostería de ladrillo sin armar y los de bloques de adobe”, señala este servicio.

“Es probable que se produzcan un elevado número de víctimas y daños extensos, y es probable que el desastre tenga un alcance generalizado. Las alertas rojas registradas en el pasado han requerido una respuesta nacional o internacional”, añade su informe sobre este episodio.

Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026.Hombres reaccionan frente a un edificio derrumbado.Rescatistas asisten a un residente que quedó atrapado entre los escombros de un edificio colapsado.
1 / 27 | Fuerte terremoto en Venezuela: las imágenes tras el sismo que se sintió en Puerto Rico. Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026. - MANAURE QUINTERO

El USGS hace asimismo una estimación de las pérdidas económicas derivadas de los terremotos, que calcula con los datos actuales entre el 1% y el 7% del PIB de Venezuela.

Según Delcy Rodríguez, el estado costero de La Guaira, al norte del país y vecino a Caracas, es el más afectado, con “decenas” de edificios colapsados.

“Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre”, subrayó la presidenta.

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