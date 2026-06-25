Terremotos en Venezuela: el Servicio Geológico de Estados Unidos estima entre 10,000 y 100,000 muertos
También hizo una estimación de las pérdidas económicas
25 de junio de 2026 - 7:59 AM
25 de junio de 2026 - 7:59 AM
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) hizo una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10,000 y 100,000 muertos por los dos terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5, que sacudieron Venezuela.
El USGS, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, ha calculado que hay un 42% de posibilidades de que el número de fallecidos se sitúe en esa franja, un 33% de que los muertos sean entre 1,000 y 10,000 y un 17% de que sean más de 100,000.
De momento, se ha contabilizado 164 personas muertas y 971 heridas, indicó el jueves por la mañana la presidenta encargada del país,Delcy Rodríguez.
El USGS tiene en cuenta para sus estimaciones variables como la población de la zona y el tipo de edificaciones.
“En general, la población de esta región vive en edificios vulnerables a los temblores sísmicos, aunque también hay edificios resistentes. Los tipos de edificios vulnerables más comunes son los de mampostería de ladrillo sin armar y los de bloques de adobe”, señala este servicio.
“Es probable que se produzcan un elevado número de víctimas y daños extensos, y es probable que el desastre tenga un alcance generalizado. Las alertas rojas registradas en el pasado han requerido una respuesta nacional o internacional”, añade su informe sobre este episodio.
El USGS hace asimismo una estimación de las pérdidas económicas derivadas de los terremotos, que calcula con los datos actuales entre el 1% y el 7% del PIB de Venezuela.
Según Delcy Rodríguez, el estado costero de La Guaira, al norte del país y vecino a Caracas, es el más afectado, con “decenas” de edificios colapsados.
“Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre”, subrayó la presidenta.
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