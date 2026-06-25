Terremotos en Venezuela: el Servicio Geológico de Estados Unidos estima entre 10,000 y 100,000 muertos

Un potente sismo de 7.1 sacudió la costa norte de Venezuela, derrumbando edificios en Caracas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) hizo una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10,000 y 100,000 muertos por los dos terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5, que sacudieron Venezuela.

El USGS, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, ha calculado que hay un 42% de posibilidades de que el número de fallecidos se sitúe en esa franja, un 33% de que los muertos sean entre 1,000 y 10,000 y un 17% de que sean más de 100,000.

De momento, se ha contabilizado 164 personas muertas y 971 heridas, indicó el jueves por la mañana la presidenta encargada del país,Delcy Rodríguez.

El USGS tiene en cuenta para sus estimaciones variables como la población de la zona y el tipo de edificaciones.

“En general, la población de esta región vive en edificios vulnerables a los temblores sísmicos, aunque también hay edificios resistentes. Los tipos de edificios vulnerables más comunes son los de mampostería de ladrillo sin armar y los de bloques de adobe”, señala este servicio.

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“Es probable que se produzcan un elevado número de víctimas y daños extensos, y es probable que el desastre tenga un alcance generalizado. Las alertas rojas registradas en el pasado han requerido una respuesta nacional o internacional”, añade su informe sobre este episodio.

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El USGS hace asimismo una estimación de las pérdidas económicas derivadas de los terremotos, que calcula con los datos actuales entre el 1% y el 7% del PIB de Venezuela.

Según Delcy Rodríguez, el estado costero de La Guaira, al norte del país y vecino a Caracas, es el más afectado, con “decenas” de edificios colapsados.