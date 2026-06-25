Sin heridos graves: elevan a magnitud 7.2 el terremoto que sacudió la costa norte de Japón

Tokio - Un fuerte terremoto sacudió la costa norte de Japón durante la hora punta de la mañana del jueves, pero la agencia meteorológica del país afirmó que no había peligro de tsunami y que no se habían registrado heridos graves.

El temblor sacudió a decenas de localidades del noreste de Japón y se sintió incluso ligeramente en la capital, Tokio. Se produjo en una zona en la que se han registrado repetidamente fuertes terremotos en los últimos meses, incluido uno que provocó en diciembre una alerta de megaterremoto que se prolongó durante una semana.

En la localidad de Hashikami, la directora de un colegio contó que su coche se sacudió de un lado a otro cuando se produjo el terremoto, mientras se dirigía al trabajo. Según explicó, los niños que ya se encontraban reunidos en el colegio estaban a salvo, aunque algunos lloraban de miedo.

PUBLICIDAD

El terremoto —que se produjo frente a la costa oriental de la prefectura de Iwate— tuvo una magnitud de 7.2, revisada al alza desde la lectura inicial de 6.9, según informó la Agencia Meteorológica de Japón. Su profundidad fue de unas 30 millas (50 kilómetros), según la agencia. El Servicio Geológico de Estados Unidos también informó del terremoto, situando su magnitud en 6.9.

Ocho personas resultaron heridas en las prefecturas septentrionales de Aomori e Iwate, según informó la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres. Los medios de comunicación japoneses no han informado de lesiones que pongan en peligro la vida, y las lesiones registradas se debieron principalmente a caídas o a golpes provocados por objetos que cayeron.

En Tokio, la primera ministra Sanae Takaichi declaró a los periodistas que el equipo de emergencia de su Gobierno está “dando prioridad a la vida de las personas”, al tiempo que evalúa la información y se prepara para las operaciones de socorro, en caso de que sean necesarias. Instó a los residentes de las regiones afectadas a que actúen con precaución ante posibles réplicas.

Tomoko Nagane, directora de la escuela primaria de Hashikami, en la prefectura de Aomori, declaró a la NHK que ese día se habían suspendido las clases y que todos los niños habían regresado a casa sanos y salvos.

Las imágenes difundidas por la cadena pública japonesa NHK mostraban varias ciudades, entre ellas Sendai y Morioka; los periodistas de la cadena afirmaban que habían notado el temblor durante un par de minutos, pero que no habían observado ningún daño. Los vídeos mostraban a la gente yendo al trabajo con normalidad.

PUBLICIDAD

La empresa East Japan Railway Co., que opera trenes en las regiones del noreste, ha informado de que se han suspendido temporalmente algunos trenes de alta velocidad y líneas locales para llevar a cabo comprobaciones de seguridad.

Las centrales e instalaciones nucleares, incluida la central de Fukushima Daiichi, que resultó dañada por el gran terremoto y el tsunami de 2011, y una planta de reprocesamiento de combustible gastado situada en Aomori, no han registrado ninguna anomalía tras el terremoto del jueves, según ha declarado el portavoz del gobierno, Minoru Kihara.

----