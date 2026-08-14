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Travis Kelce asegura que su boda con Taylor Swift fue “la mejor noche” de su vida

El atleta compartió los primeros detalles de la fastuosa boda

14 de agosto de 2026 - 7:53 PM

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El Madison Square Garden se iluminó de rosa y mostró un letrero que decía "JUST&T MARRIED" (Recién casados) durante la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York, EE. UU., el 3 de julio de 2026. EFE/LAURA BRETT (LAURA BRETT)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El jugador de fútbol americano Travis Kelce, esposo de Taylor Swift, hizo las primeras declaraciones sobre la boda que ambos celebraron en Nueva York: “La boda fue la mejor noche de mi vida, y agradezco a todos los que vinieron, celebraron y se divirtieron con nosotros”.

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El deportista hizo estas declaraciones durante un entrenamiento de su equipo, los Kansas City Chiefs , según publica la revista People.

Kelce añadió que fue “una noche de locura” y que la velada estuvo “llena de mucha celebración”, antes de comentar a los periodistas que ahora centrará su atención en el fútbol americano.

Swift y Kelce contrajeron matrimonio el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York ante unos 1.000 invitados, entre ellos grandes nombres como Julia Roberts, Tom Hanks, Reese Witherspoon, Laura Dern, Emma Stone o Brad Pitt.

También asistieron varios compañeros de equipo de Kelce y el entrenador del equipo, Andy Reid, así como destacadas figuras de la NFL como Tom Brady y Rob Gronkowski, entre otros.

La pareja celebró su enlace en un evento marcado por la privacidad y según reveló el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, pagaron los 160.000 dólares de los permisos policiales.

Taylor Swift llevó un diseño de Dior para el evento, que se celebró en un Maddison Square Garden en el que se recreó un jardín.

La Séptima Avenida estuvo cerrada al tráfico ante la boda de Taylor Swift con Travis Kelce cerca del Madison Square Garden en Nueva York. (Nueva York) EFE/Olga FedorovaCuriosos y representantes de los medios de comunicación intentaron ver a los invitados famosos a las afueras del Madison Square Garden antes de la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York, EE.UU. EFE/Olga FedorovaEl Empire State Building se ve desde el Madison Square Garden, el viernes 3 de julio de 2026 en Nueva York. (Photo by Andy Kropa/Invision/AP)
1 / 21 | Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: celebridades y muchos curiosos en el exterior. La Séptima Avenida estuvo cerrada al tráfico ante la boda de Taylor Swift con Travis Kelce cerca del Madison Square Garden en Nueva York. (Nueva York) EFE/Olga Fedorova - OLGA FEDOROVA
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