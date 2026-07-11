Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
11 de julio de 2026
88°Bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Taylor Swift y Travis Kelce: conoce cuánto pagaron por los permisos para proteger su boda

La pareja, conformada por la cantante y el futbolista, se casó el pasado 4 de julio de 2026 en Nueva York

11 de julio de 2026 - 3:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y Taylor Swift se besan después del partido de campeonato de la AFC contra los Buffalo Bills, el 26 de enero de 2025, en Kansas City, Missouri. (Foto AP/Ashley Landis, archivo) (Foto AP/Ashley Landis, archivo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La cantante Taylor Swift y el futbolista Travis Kelce pagaron $160,000 por los permisos policiales para proteger su boda, celebrada el pasado fin de semana en el estadio Madison Square Garden de Nueva York, según divulgó el pasado viernes el alcalde de la ciudad, el demócrata Zohran Mamdani.

RELACIONADAS

La estrella del pop “ha pagado ya el costo del permiso que fue presentado, que fue de unos $160,000 para ese evento y para la respuesta a ese evento”, comentó Mamdani en una rueda de prensa no relacionada, sobre el despliegue de seguridad que implicó cortes de tráfico y numerosos policías.

El alcalde fue preguntado por si la artista pagó las horas extras trabajadas por los policías, pero este no respondió directamente y solo señaló que últimamente la ciudad acogió varios momentos “históricos”, incluyendo la victoria de los Knicks en la NBA.

La Séptima Avenida estuvo cerrada al tráfico ante la boda de Taylor Swift con Travis Kelce cerca del Madison Square Garden en Nueva York. (Nueva York) EFE/Olga FedorovaCuriosos y representantes de los medios de comunicación intentaron ver a los invitados famosos a las afueras del Madison Square Garden antes de la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York, EE.UU. EFE/Olga FedorovaEl Empire State Building se ve desde el Madison Square Garden, el viernes 3 de julio de 2026 en Nueva York. (Photo by Andy Kropa/Invision/AP)
1 / 21 | Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: celebridades y muchos curiosos en el exterior. La Séptima Avenida estuvo cerrada al tráfico ante la boda de Taylor Swift con Travis Kelce cerca del Madison Square Garden en Nueva York. (Nueva York) EFE/Olga Fedorova - OLGA FEDOROVA

Más sobre la boda

La pareja organizó el viernes antes de la boda una cena para cien invitados y el sábado celebró la recepción y ceremonia nupcial ante un millar de celebridades. Ambos eventos estuvieron sumidos en la privacidad pese a tener lugar en el céntrico estadio de Manhattan antes del festivo del Día de la Independencia.

El perímetro de seguridad solicitado a las autoridades implicó que la zona fuera blindada al tráfico de vehículos y peatones, con decenas de policías apostados en los alrededores del Garden, durante buena parte de esos dos días.

En julio de 2023 Travis Kelce contó en un podcast que había intentado entregarle una pulsera de la amistad a Taylor Swift durante un concierto de The Eras Tour, un gesto que marcó el comienzo de la historia de amor. (AP Photo/Julio Cortez)En el verano de 2023 la cantante y el jugador comenzaron a conocerse en privado mientras crecían los rumores sobre una posible relación. (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)Los rumores sobre un posible enlace en Manhattan aumentaron a finales de junio, a medida que crecían las señales de organización y logística en el Madison Square Garden, donde se especula que el 3 o el 4 de julio se llavará a cabo el enlace matrimonial entre Taylor Swift y Travis Kelce. (AP Photo/Chris Pizzello, File)
1 / 17 | Taylor Swift y Travis Kelce: una historia de amor que cumple tres años. En julio de 2023 Travis Kelce contó en un podcast que había intentado entregarle una pulsera de la amistad a Taylor Swift durante un concierto de The Eras Tour, un gesto que marcó el comienzo de la historia de amor. (AP Photo/Julio Cortez) - The Associated Press
Tags
Taylor SwiftbodaNueva York
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 11 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: