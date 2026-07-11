Taylor Swift y Travis Kelce: conoce cuánto pagaron por los permisos para proteger su boda
La pareja, conformada por la cantante y el futbolista, se casó el pasado 4 de julio de 2026 en Nueva York
11 de julio de 2026 - 3:41 PM
11 de julio de 2026 - 3:41 PM
La cantante Taylor Swift y el futbolista Travis Kelce pagaron $160,000 por los permisos policiales para proteger su boda, celebrada el pasado fin de semana en el estadio Madison Square Garden de Nueva York, según divulgó el pasado viernes el alcalde de la ciudad, el demócrata Zohran Mamdani.
La estrella del pop “ha pagado ya el costo del permiso que fue presentado, que fue de unos $160,000 para ese evento y para la respuesta a ese evento”, comentó Mamdani en una rueda de prensa no relacionada, sobre el despliegue de seguridad que implicó cortes de tráfico y numerosos policías.
El alcalde fue preguntado por si la artista pagó las horas extras trabajadas por los policías, pero este no respondió directamente y solo señaló que últimamente la ciudad acogió varios momentos “históricos”, incluyendo la victoria de los Knicks en la NBA.
La pareja organizó el viernes antes de la boda una cena para cien invitados y el sábado celebró la recepción y ceremonia nupcial ante un millar de celebridades. Ambos eventos estuvieron sumidos en la privacidad pese a tener lugar en el céntrico estadio de Manhattan antes del festivo del Día de la Independencia.
El perímetro de seguridad solicitado a las autoridades implicó que la zona fuera blindada al tráfico de vehículos y peatones, con decenas de policías apostados en los alrededores del Garden, durante buena parte de esos dos días.
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