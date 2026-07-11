Shabum llevó su magia al National Mall de Washington en histórica celebración nacional

El artista puertorriqueño Shabum alcanzó un nuevo e importante logro en su carrera al convertirse en el único mago seleccionado por el National Endowment for the Arts (NEA) para formar parte de la programación oficial de la Legacy Stage, durante la histórica celebración del 250 aniversario de los Estados Unidos, realizada en el emblemático National Mall de Washington D.C.

Como parte de esta conmemoración nacional, el NEA reunió a decenas de artistas provenientes de distintos estados y territorios del país para presentar lo mejor de su riqueza cultural. Músicos, bailarines, agrupaciones folclóricas, narradores, intérpretes históricos y artistas escénicos fueron convocados para formar parte del programa. Dentro de ese grupo, Shabum fue el único ilusionista invitado, una distinción que reconoce la trayectoria y la calidad de su propuesta artística dirigida a toda la familia.

Durante sus presentaciones los días 3 y 4 de julio, el artista puertorriqueño conectó rápidamente con el público gracias a un espectáculo que combinó magia, humor, interacción y mensajes positivos. Niños, padres y visitantes de diferentes partes de Estados Unidos participaron de una experiencia dinámica y entretenida que llenó el escenario de sonrisas, asombro y momentos memorables.

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Las imágenes compartidas por el propio National Endowment for the Arts reflejan la acogida que recibió su espectáculo. En ellas se observa a niños participando activamente de los actos de magia, familias disfrutando de la presentación y numerosos asistentes que, al concluir cada función, permanecieron para conocer al artista, tomarse fotografías y agradecerle por la experiencia. Además, la institución incluyó imágenes oficiales de su participación dentro del resumen de actividades del Día de la Independencia celebrado en la Legacy Stage, destacando así el impacto de su presentación.

“Representar a Puerto Rico en un escenario del National Endowment for the Arts es uno de los mayores honores de mi carrera. Haber sido seleccionado como el único mago de toda la programación artística de la Legacy Stage hace este momento aún más especial”, indicó Emanuel Soltero, nombre real del artista. “Mi misión siempre ha sido demostrar que la magia puede educar, inspirar y unir a las familias, sin importar el idioma o el lugar donde nos encontremos”.