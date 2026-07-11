Bad Bunny rinde tributo a ABBA en Suecia al son del cuatro

Bad Bunny hizo historia anoche en Estocolmo al presentarse ante un abarratado Strawberry Arena, en un espectáculo que medios y promotores locales han destacado como uno de los eventos latinos más grandes celebrados en Suecia. La visita del artista puertorriqueño forma parte de su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” y ha sido presentada en el país escandinavo como un momento sin precedentes para la música en español, consolidando también el alcance global que ha alcanzado el género urbano latino.

En esta ocasión, entre los momentos más especiales de la velada estuvo un emotivo guiño a la cultura sueca. El músico puertorriqueño José Eduardo Santana sorprendió al público al interpretar en el cuatro la icónica canción “Dancing Queen”, de ABBA, provocando una gran reacción de los asistentes, que incluyó gritos y aplausos.

Por otro lado, como ha sido a través de toda la gira por Europa, a lo largo del concierto Bad Bunny combinó los éxitos de su más reciente álbum con algunos de los temas que han marcado su carrera, provocando una respuesta eufórica de miles de fanáticos que corearon canciones como “Tití me preguntó”, “Callaíta”, “Ojitos lindos”, “DtMF” u “Baile inolvidable”.

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En este primer espectátuculo, no hubo un artista invitado sorpresa en tarima, ni tampoco personajes conocidos por el público en general en el área VIP de la Casita. La que sí disfrutó el espectáculo desde esa zona fue la joven Andrea Eurice, una puertorriqueña que fundó en el país escandinavo un grupo que reúne a latinas que viven allí. La joven, que fue entrevistada por El Nuevo Día recientemente, estuvo acompañada por su hermana Daniela durante todo el espectáculo.

Luego de que Bad Bunny concluya los dos conciertos pautados en Suecia, el recorrido continuará el 14 de julio en Varsovia, Polonia, con una presentación en el PGE Narodowy. Luego, llegará a Milán, Italia, donde ofrecerá dos noches consecutivas, el 17 y 18 de julio, en el Ippodromo Snai La Maura. La gira europea concluirá el 22 de julio en Bruselas, Bélgica, con un concierto en el King Baudouin Stadium, uno de los recintos más importantes de la ciudad.