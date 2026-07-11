Filme puertorriqueño “OSKÄR” conquista a América, Asia, Europa y Oceanía 

La producción puertorriqueña “OSKÄR”, del cineasta Ariel Orama López (AG Orloz) continúa cosechando reconocimientos alrededor del mundo al recibir el premio mejor filme de Inteligencia Artificial en el UNSEEN Film Festival de Los Ángeles. Este es un logro que reafirma el impacto internacional de esta propuesta que combina tecnología de vanguardia con una visión profundamente humana.

A este reconocimiento se suma una mención honorífica en la categoría de Inteligencia Artificial otorgada por el Titan International Film Festival de Sídney, Australia, elevando a 13 el total de distinciones obtenidas por la producción. La ceremonia de premiación en Australia se celebrará el 13 de marzo de 2027, mientras que el festival de Los Ángeles tendrá lugar en enero de ese mismo año.

La inclusión de Australia también marca un nuevo hito para el proyecto. Con exhibiciones y reconocimientos en cuatro continentes habitados, “OSKÄR” iguala el recorrido alcanzado por el cortometraje “ONE”, también dirigido por Orama López, que logró presentar su trabajo en todos los continentes habitados.

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Ariel Orama López es un cineasta puertorriqueño cuyas producciones han recibido muchos reconocimientos a nivel mundial. (Suministrada)

El jurado del festival en Los Ángeles destacó que la obra “se destacó por su excelencia artística, su narrativa cautivadora y su visión creativa”, mientras que la directora del festival australiano resaltó la “creatividad y contribución al cine independiente” del proyecto.

Detrás de “OSKÄR” se encuentra Orama López un cineasta, escritor, compositor, actor y psicólogo clínico, quien este año celebra 17 años de trayectoria en el cine independiente, construida con perseverancia, disciplina y una constante búsqueda creativa.

Presentación en distintos países

El recorrido de la película ha incluido escenarios destacados a nivel internacional. Entre ellos figura el histórico TCL Chinese Theatre de Hollywood, donde resultó ganadora en su festival correspondiente, así como la primera nominación para Puerto Rico a mejor canción original en el prestigioso International Sound & Film Music Festival (ISFMF) de Croacia, cuyo jurado está compuesto por ganadores de múltiples premios Oscar.

Hasta la fecha, “OSKÄR” ha acumulado 14 selecciones oficiales en países como Australia, Turquía, Hungría, Polonia, Reino Unido, Corea del Sur, Japón, Eslovaquia, Indonesia, Bulgaria, Francia (en la ciudad de Cannes), Ucrania, Uruguay y Bali. A esto se suman 13 distinciones internacionales, incluyendo ocho premios.

La propuesta visual de "OSKÄR" ha sido desarrollada por Ariel Orama López, junto al animador Jorge Dardo Cáceres, responsable de la animación y el diseño sonoro. (Suministrada)

Durante su participación en Cannes, como parte de un festival de inteligencia artificial celebrado de manera paralela al reconocido evento cinematográfico internacional, la producción también fue mencionada por publicaciones especializadas de la industria como Variety y The Hollywood Reporter, que destacaron el sello de cine de autor o “arthouse” característico de Orama López.

La propuesta visual de “OSKÄR” ha sido desarrollada por Orama López junto al animador Jorge Dardo Cáceres, responsable de la animación y el diseño sonoro. El resultado es una estética que aprovecha las herramientas tecnológicas más recientes sin perder el carácter artesanal y emotivo de la animación tradicional.

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Además, la obra incorpora composiciones musicales inéditas que evocan la sensibilidad y el encanto de los grandes musicales animados, siempre desde la visión creativa de su director.

“Uno de mis objetivos con ‘OSKÄR’ fue demostrar que la inteligencia artificial, cuando es guiada por una sensibilidad humana profunda y desde la contemplación de la psique, alcanza niveles de verosimilitud y carga emocional sin precedentes”, expresó Orama López.