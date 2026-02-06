Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Shabum brilla en el Encuentro Internacional de Magos Infantiles de Chile

El mago y artista infantil puertorriqueño también recibió un homenaje oficial por parte del alcalde de la ciudad de Iquique

6 de febrero de 2026 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El mago Shabum ofreció una presentación en el XII Encuentro Internacional de Magos Infantiles, celebrado en Iquique, Chile.
El mago Shabum ofreció una presentación en el XII Encuentro Internacional de Magos Infantiles, celebrado en Iquique, Chile. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El pasado 31 de enero de 2026, el reconocido mago y artista infantil puertorriqueño Shabum ofreció una extraordinaria presentación en el XII Encuentro Internacional de Magos Infantiles, celebrado en el escenario al aire libre de la Arena Cavancha, frente a la playa de Iquique, en Chile. Ante más de 1,000 personas, entre familias iquiqueñas y turistas que disfrutan del verano, Shabum presentó su acto para el deleite de grandes y chicos, recibiendo una acogida espectacular marcada por risas, aplausos y un profundo asombro colectivo.

Según un comunicado de prensa, las carcajadas de los niños se escuchaban a lo largo del recinto, transformando la Arena Cavancha en un verdadero escenario de fantasía, donde la magia y la conexión familiar fueron protagonistas. Este momento mágico se consolidó como uno de los más memorables de la penúltima jornada del encuentro.

Como reconocimiento a su destacada trayectoria y aporte artístico, Emanuel Soltero, conocido como Shabum, recibió un homenaje oficial por parte del alcalde de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello, quien resaltó la importancia de impulsar iniciativas culturales gratuitas que fomenten el encuentro familiar al aire libre y el acceso al arte para niñas y niños.

Además de su exitosa presentación artística, como parte del Encuentro, Shabum ofreció la conferencia “La Magia del Branding”, dirigida a todos los magos participantes del evento.
Además de su exitosa presentación artística, como parte del Encuentro, Shabum ofreció la conferencia "La Magia del Branding", dirigida a todos los magos participantes del evento. (Suministrada)

Además de su exitosa presentación artística, como parte del Encuentro, Shabum ofreció la conferencia “La magia del branding”, dirigida a todos los magos participantes del evento. La acogida fue impresionante, generando gran interés y múltiples comentarios positivos entre sus colegas, quienes resaltaron y validaron la relevancia y profundidad de su contenido, destacando la importancia del ‘branding’, la identidad artística y el propósito en la carrera de un mago infantil.

Como reconocimiento a su destacada trayectoria y aporte artístico, Shabum recibió un homenaje oficial por parte del alcalde de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello, a la izquierda.
Como reconocimiento a su destacada trayectoria y aporte artístico, Shabum recibió un homenaje oficial por parte del alcalde de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello, a la izquierda. (Suministrada)

Este imperdible panorama cultural, organizado por Magos de Iquique con el apoyo de la Municipalidad de Iquique, reúne a destacados artistas provenientes de Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y Chile, quienes compartieron su talento en funciones especialmente diseñadas para el público infantil.

Las carcajadas de los niños, durante la presentación de Shabum, se escuchaban a lo largo del recinto, transformando la Arena Cavancha en un verdadero escenario de fantasía.
Las carcajadas de los niños, durante la presentación de Shabum, se escuchaban a lo largo del recinto, transformando la Arena Cavancha en un verdadero escenario de fantasía. (Suministrada)

Según la información suministrada, la participación de Shabum reafirma su liderazgo artístico y educativo, así como su capacidad única de conectar generaciones a través de la magia, el conocimiento y la emoción, dejando una huella imborrable en el público chileno y en la comunidad internacional de magos infantiles.

Chile magia
