La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce: de pulseras de amistad a anillos de matrimonio

Lo que comenzó con una pulsera de la amistad ha acabado en anillos de boda. Taylor Swift, la superestrella del pop, y Travis Kelce, el campeón de fútbol americano, se dieron oficialmente el “sí, quiero”.

La pareja, ambos de 36 años, se casó el viernes en el Madison Square Garden, según el representante de Swift. La noticia se dio a conocer al público con el letrero de la pantalla exterior del recinto, situado en Midtown Manhattan, en el que se leía “JUST&T MARRIED”.

Se trata del último capítulo de la historia de amor de la pareja, que ha abarcado tres años, dos Super Bowls, el anuncio de un álbum y la gira más taquillera de todos los tiempos.

A continuación, repasamos algunos de los momentos más importantes de su relación.

Una pulsera de la amistad sin entregar

Todo empezó, como no podía ser de otra manera, con una pulsera de la amistad.

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Fue allá por julio de 2023 cuando Kelce asistió a un concierto de la gira “Eras” de Swift en el Arrowhead Stadium, donde juegan los Chiefs.

Después, en su podcast “New Heights” junto a su hermano Jason Kelce, confesó sentirse decepcionado —bueno, la palabra que utilizó fue “ofendido”— por no haber podido conocer a Swift y entregarle una pulsera con su número de teléfono.

“Ella no se reúne con nadie, o al menos no quiso reunirse conmigo, así que me lo tomé como algo personal”, bromeó. El podcast preguntó en Instagram: “¿Alguien sabe cómo hacerle llegar una pulsera a @taylorswift13? … Lo pregunto por un amigo”.

Al volante del auto de la huida

Para septiembre, Kelce ya daba a entender que sus esfuerzos habían dado algunos frutos. Se negó a dar más detalles ante las especulaciones y se limitó a decir a un entrevistador: “Es lo que hay”.

Sin embargo, estaba claro que algo estaba pasando. Poco después, Kelce reveló que había invitado a Swift a un partido en el Arrowhead. “Le pasé la pelota a ella”, dijo en otro programa de entrevistas.

Swift aceptó la oferta de Kelce y apareció ante los ojos de todo el mundo en el partido entre los Chiefs y los Bears, animando junto a su madre, Donna Kelce. Los dos salieron del estadio en el Chevelle púrpura de Kelce, el “coche de huida”, como el propio Kelce lo denominó.

“Muy valiente” —comentó Kelce unos días después sobre la aparición de Swift—, añadiendo lo mucho que le había encantado verla animar junto a su madre.

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Fue el inicio de una larga serie de apariciones de Swift en los partidos de los Chiefs. Hubo cierta polémica en Internet sobre si Swift estaba restando protagonismo al fútbol americano, mientras que la propia NFL sacaba partido de su popularidad entre los fans. Un día después del llamativo estreno en Los Ángeles de su película “Taylor Swift: Eras Tour”, ya estaba de vuelta en Arrowhead.

“Karma” es el chico de los Chiefs

Y ahora le tocaba a Kelce convertirse en el admirador incondicional. En noviembre de 2023, tras una pausa de dos meses, Swift llevó su gira a Argentina, donde cambió la letra de “Karma” para rendir homenaje a su novio. “Karma es el chico de los Chiefs, que vuelve directamente a casa conmigo”, cantó. Scott Swift, junto a un radiante Kelce, aplaudió al nuevo amor de su hija.

Cuando la revista Time anunció a su Persona del Año, a pocos les sorprendió. En la entrevista con Time, Swift habló sobre su relación.

“Todo comenzó cuando Travis, de una forma muy adorable, me mencionó abiertamente en su podcast, lo cual me pareció una pasada”, dijo Swift, añadiendo que ya eran pareja antes de esa primera aparición en el partido de los Chiefs.

1 / 17 | Taylor Swift y Travis Kelce: una historia de amor que cumple tres años. En julio de 2023 Travis Kelce contó en un podcast que había intentado entregarle una pulsera de la amistad a Taylor Swift durante un concierto de The Eras Tour, un gesto que marcó el comienzo de la historia de amor. (AP Photo/Julio Cortez) - The Associated Press 1 / 17 Taylor Swift y Travis Kelce: una historia de amor que cumple tres años En julio de 2023 Travis Kelce contó en un podcast que había intentado entregarle una pulsera de la amistad a Taylor Swift durante un concierto de The Eras Tour, un gesto que marcó el comienzo de la historia de amor. (AP Photo/Julio Cortez) The Associated Press Compartir

Poco después, las cosas se calentaron en el campo de fútbol americano —lo que significaba que los Chiefs se dirigían a la Super Bowl—. En la final de la AFC, la pareja dejó claro que no les importaba en absoluto toda la atención que estaban recibiendo. En medio del campo de Baltimore, después de que los Chiefs vencieran a los Ravens, Swift y Kelce se besaron. “Te amo”, dijo Kelce. “Tanto que ni siquiera es gracioso”.

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Una carrera a través de nueve zonas horarias

Solo quedaba un partido. Los fans se preguntaban: ¿cómo conseguiría Swift llegar desde sus conciertos en Tokio hasta la Super Bowl en Las Vegas?

“Esta semana es, sin duda, el mejor tipo de caos”, publicó Swift en Instagram.

Caos, sin duda. En una semana de febrero de 2024, Swift asistió a los Grammy en Los Ángeles, voló a Tokio para dar cuatro conciertos y luego volvió a subirse a su avión privado para llegar al Super Bowl con tiempo de sobra. Para llegar allí, cruzó nueve zonas horarias y la línea internacional de cambio de fecha.

“Ella está reescribiendo los libros de historia por sí misma”, dijo Kelce un día después de los Grammy, donde Swift había ganado el premio al álbum del año por cuarta cuarta vez. “Le dije que tendría que cumplir mi parte del trato y volver a casa con un trofeo también”.

Y así lo hizo. Los dos se besaron de nuevo en el campo después de que los Chiefs vencieran a los San Francisco 49ers, con Swift luciendo su collar con el “87”.

De nuevo de gira

En cuestión de días, Swift volvió a salir de gira, y Kelce se reunió con ella en Australia para dar mimos a los koalas en el zoológico.

En París, Swift presentó un fragmento de “The Tortured Poets Department”, su nuevo álbum. Los fans se preguntaban si Kelce había aparecido en alguna de sus letras, como en “So High School”: “Sabías lo que querías y, chico, la conseguiste”.

Pero el momento más destacado llegó en junio, durante una serie de conciertos repletos de famosos en Londres. Allí, Kelce hizo su debut en el escenario de la gira Eras, vestido con esmoquin y sombrero de copa, y llevando a Swift en brazos durante una coreografía previa a “I Can Do It With a Broken Heart”.

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“Todavía me muero de risa/me derrito”, escribió Swift más tarde en Instagram.

1 / 29 | FOTOS: Desfile de celebridades en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. La exfutbolista Abby Wambach y Glennon Doyle. - ANGELA WEISS 1 / 29 FOTOS: Desfile de celebridades en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce La exfutbolista Abby Wambach y Glennon Doyle. ANGELA WEISS Compartir

“Felicidad, diversión y magia”

Por su parte, Kelce habló con orgullo de la relación y señaló en el podcast “Bussin’ with the Boys” que no tenía ningún deseo de ocultar nada. “Esa es mi chica”, dijo. “Esa es mi señora. Estoy orgulloso de eso”.

Swift se hizo eco de ese sentimiento cuando recogió un premio MTV Video Music Award el pasado septiembre, mencionando a “mi novio Travis” en su discurso.

“Todo lo que este hombre toca se convierte en felicidad, diversión y magia”, afirmó.

“Un tonto que apoya a su novia”

A lo largo del verano y el otoño de 2024, Kelce asistió a varias de las fechas restantes de la gira de Swift y la mencionó en el programa “New Heights” refiriéndose oficialmente a ella como “su novia” en un episodio de julio.

“Ella es tal y como todo el mundo la describe. Es increíble. Hay gente que conoces y piensas: “No sé qué hago aquí”“, dijo. “Eres increíble, tu talento es increíble, tu forma de presentarte es increíble y yo no soy más que un tonto que apoya a su novia”.

Swift también fue fotografiada con frecuencia asistiendo a los partidos de Kelce, incluida la Super Bowl de 2025.

Luces, cámara, acción, fútbol americano

Un mes después de la Super Bowl, la pareja hizo su debut en la alfombra roja en la Tight End University en junio, una cumbre anual de entrenamiento de tres días fundada por Kelce, George Kittle y Greg Olsen.

Posteriormente fueron vistos en el Brooklyn Bowl de Nashville, donde Swift subió al escenario para interpretar “Shake it Off” junto al cantante de country Kane Brown. Para los fans, fue otro momento más en el que la pareja mostró públicamente su apoyo y admiración mutua.

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1 / 21 | Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: celebridades y muchos curiosos en el exterior. La Séptima Avenida estuvo cerrada al tráfico ante la boda de Taylor Swift con Travis Kelce cerca del Madison Square Garden en Nueva York. (Nueva York) EFE/Olga Fedorova - OLGA FEDOROVA 1 / 21 Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: celebridades y muchos curiosos en el exterior La Séptima Avenida estuvo cerrada al tráfico ante la boda de Taylor Swift con Travis Kelce cerca del Madison Square Garden en Nueva York. (Nueva York) EFE/Olga Fedorova OLGA FEDOROVA Compartir

The Life of a Showgirl

Una pareja que colabora, permanece unida.

Swift anunció su esperado duodécimo álbum de estudio, “The Life of a Showgirl”, a mediados de agosto e incluyó a Kelce en la campaña de lanzamiento. Todo comenzó con un adelanto de “New Heights”, que más tarde reveló que Swift aparecería en un episodio al día siguiente.

Swift les dijo a los hermanos Kelce que quería enseñarles algo y les mostró un maletín verde menta con sus iniciales en naranja. Jason Kelce le preguntó qué había dentro, lo que la llevó a sacar un disco de vinilo.

“Nuestros trabajos son muy parecidos”

En el episodio de dos horas de “New Heights”, en el que aparece Swift, esta habló con detalle sobre el verano que pasaron juntos tras la Super Bowl. Contó que pasó bastante tiempo en Florida con Travis Kelce. También dijo que “nuestros trabajos son muy parecidos”: ambos consisten en entretener a “la gente durante tres horas en los estadios de la NFL”.

En el que ella misma describe como su “podcast favorito” (“New Heights”), Swift le dio el mérito a este programa por haberle ayudado a encontrar novio. “Esto es más o menos lo que he estado escribiendo en mis canciones, lo que quería que me pasara desde que era adolescente”, dijo sobre su romance.

Y Kelce atribuyó a la gira el mérito de, bueno, haberle conseguido una novia. “Te veo en ese escenario y veo cómo eres capaz de animar a todo un estadio, y luego te tengo a ti en una habitación y es como si te conociera de toda la vida”, dijo. “Es la conversación más fácil que he tenido en mi vida, y fue tan divertida que me dejó boquiabierto”.

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El deportista y la escritora

A finales de agosto, en un carrusel de cinco fotos publicado en las cuentas oficiales de Instagram tanto de Swift como de Kelce, la pareja anunció su compromiso. “Tu maestra de inglés y tu maestro de educación física se van a casar”, escribió ella en el pie de foto.

Una boda en el Nueva York

La idea parecía demasiado descabellada incluso para el fan más abierto de Swift: ¿una boda en el Madison Square Garden? ¿En serio?

Sin embargo, a medida que se acercaba el fin de semana del 4 de julio, uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York comenzó a bullir de actividad mientras los equipos transportaban el material a ese gigantesco espacio privado y un agente de las fuerzas del orden confirmaba a la AP que la boda de Swift y Kelce tendría lugar el viernes 3 de julio.

La pareja no contó con damas de honor ni padrinos, sino que optó por que el hermano de Swift fuera su padrino de honor y el hermano de Kelce, Jason, el padrino de él. El actor Adam Sandler ofició la ceremonia, repleta de estrellas.