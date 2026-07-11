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Tragedia en Dubái: fallece influencer brasileña al caer desde el piso 27 de un edificio residencial

La policía local investiga cómo Kauana Bilhar cayó del balcón de su dormitorio

11 de julio de 2026 - 4:18 PM

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La influencer Kauana Bilhar nació en Passo Fundo, Brasil.
La influencer Kauana Bilhar nació en Passo Fundo, Brasil. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La influencer brasileña Kauana Bilhar murió a los 26 años tras caer desde el piso 27 del rascacielos en el que vivía en Dubái, donde había emigrado hace dos años.

Según su tío, Romildo Antônio dos Santos, Kauana cayó del balcón de su dormitorio. La policía local aún investiga otros detalles del caso, informó G1.

Nacida en Passo Fundo, Brasil, la modelo compartía contenido sobre su vida de lujo en los Emiratos Árabes Unidos con sus más de 20,000 seguidores en Instagram.

Con ayuda de la Embajada de Brasil en Abu Dabi, los familiares de Kauana buscan llevar los restos a su país para las honras fúnebres.

Su madre, Darla Bilhar, declaró que intenta sobrellevar el dolor mientras ve publicaciones “irrespetuosas” sobre el fallecimiento de su hija.

“Mi hija merece respeto. Ya no puede responder a las acusaciones, los comentarios maliciosos y las historias que se están inventando sobre ella”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

La tragedia ocurrió el 7 de julio de 2026, 12 días después de su última publicación, donde apareció con su gato British Shorthair, el cual recibió como regalo junto a un gran ramo de rosas con las iniciales de su nombre y su apellido.

Tags
influencerDubáiBrasil
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