Kendo Kaponi desahoga traumas personales en nuevo disco “Apocalipto”

El rapero puertorriqueño Kendo Kaponi estrenó viernes “Apocalipto”, su primer disco en ocho años y una de las producciones más personales y trascendentales de su carrera tras uno de los períodos más difíciles de su vida, que incluyó la muerte de su hijo.

Así, Kendo Kaponi, conocido como “El Demonio de la Tinta”, transformó pérdidas, cicatrices y renacimiento en una producción de 15 canciones junto a otros grandes de la música urbana como Yandel, Farruko, Jay Wheeler, Mora, iZaak, Omar Courtz, Luar La L y Cheniel Capone.

Según se destacó en un comunicado, Kendo trabajó en este nuevo disco, su primero desde “El Alfa y El Omega” (2018), para enfrentar una etapa marcada por pérdidas profundas y transformar aquello que pudo significar un final en el punto de partida de una nueva historia.

El concepto del álbum nace de uno de los períodos más difíciles en la vida del artista, atravesado por la muerte de su hijo y el del artista urbano Pacho, además de otros acontecimientos que dejaron una huella profunda en su historia personal.

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Así, “Apocalíptico” recorre ese proceso desde su tema de apertura, “Intro Apocalipto”, hasta el de clausura, “Flores De Vida”.

Por eso, detrás del título existe una idea central: después del apocalipsis también puede existir un génesis, según resaltó el comunicado.