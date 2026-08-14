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Kendo Kaponi desahoga traumas personales en nuevo disco “Apocalipto”

El concepto del álbum nace de uno de los períodos más difíciles en la vida del artista, incluyendo la muerte de su hijo y el del artista urbano Pacho

14 de agosto de 2026 - 2:15 PM

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Kendo Kaponi. (Archivo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El rapero puertorriqueño Kendo Kaponi estrenó viernes “Apocalipto”, su primer disco en ocho años y una de las producciones más personales y trascendentales de su carrera tras uno de los períodos más difíciles de su vida, que incluyó la muerte de su hijo.

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Así, Kendo Kaponi, conocido como “El Demonio de la Tinta”, transformó pérdidas, cicatrices y renacimiento en una producción de 15 canciones junto a otros grandes de la música urbana como Yandel, Farruko, Jay Wheeler, Mora, iZaak, Omar Courtz, Luar La L y Cheniel Capone.

Según se destacó en un comunicado, Kendo trabajó en este nuevo disco, su primero desde “El Alfa y El Omega” (2018), para enfrentar una etapa marcada por pérdidas profundas y transformar aquello que pudo significar un final en el punto de partida de una nueva historia.

El concepto del álbum nace de uno de los períodos más difíciles en la vida del artista, atravesado por la muerte de su hijo y el del artista urbano Pacho, además de otros acontecimientos que dejaron una huella profunda en su historia personal.

Así, “Apocalíptico” recorre ese proceso desde su tema de apertura, “Intro Apocalipto”, hasta el de clausura, “Flores De Vida”.

Por eso, detrás del título existe una idea central: después del apocalipsis también puede existir un génesis, según resaltó el comunicado.

De esta manera, “Apocalipto” “es el testimonio de un artista que atravesó pérdidas, silencios y transformaciones sin abandonar aquello que lo convirtió en una figura de culto dentro del género: la palabra”, culminó la nota.

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Kendo Kaponi
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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