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Valeria Marín, esposa de Julián Gil, renuncia a TelevisaUnivision tras siete años de labores

La comunicadora deportiva compartió un emotivo mensaje para despedirse de sus compañeros

14 de agosto de 2026 - 11:57 AM

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Valeria Marín y Julián Gil contrajeron nupcias en el 2024. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Valeria Marín, esposa del presentador boricua Julián Gil, anunció su salida de TUDN, de TelevisaUnivision, tras 7 años como conductora y compartió un emotivo mensaje para despedirse de esta etapa.

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El pasado 12 de agosto, Marín hizo oficial su renuncia a Televisa Univision Deportes Network y explicó que busca nuevos horizontes profesionales.

Durante 7 años, la comunicadora formó parte de la barra deportiva de TUDN y su saluda tuvo lugar después de su participación como comentarista en el Mundial 2026.

Marín compartió un mensaje de despedida en Instagram, donde mencionó que era momento de cerrar una etapa en su vida.

“Dicen que todo en la vida son ciclos, y hoy, yo tomo la decisión que después de siete años inolvidables, el mío en TUDN llega a su fin”, dijo.

La conductora expresó que sus 7 años en Televisa habían sido inolvidables, pues le brindaron oportunidades que le permitieron vivir experiencias como coberturas desde los eventos deportivos más importantes del mundo.

“Gracias por la confianza, por las oportunidades y por permitirme vivir coberturas, transmisiones y experiencias que marcaron mi vida. Siempre di todo de mí, con la pasión, compromiso y responsabilidad que este sueño merecía”, agregó.

Marín agradeció a sus compañeros y equipo técnico de TUDN por apoyarla, además de brindarle un ambiente de trabajo armonioso.

Por último, compartió 20 fotos que describían su paso por esta televisora y junto a sus compañeros. La conductora también aprovechó para mostrarle su cariño a su pareja sentimental, ya que conoció a su esposo durante una transmisión de TUDN.

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Julián GilTelevisaUnivisiontelevisión
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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