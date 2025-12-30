Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Te volvería a escoger”: Julián Gil celebra su primer aniversario junto a Valeria Marín

Con videos y fotografías, el actor y la periodista recordaron su íntima ceremonia realizada en Puerto Rico

30 de diciembre de 2025 - 9:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Julián Gil casamiento (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El actor boricua Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, celebraron su primer aniversario de casados con emotivos mensajes, videos y fotografías, reviviendo la fecha en la que se juraron amor eterno durante una íntima boda realizada el 29 de diciembre de 2024 en Puerto Rico.

“Hoy cumplimos un añito de casados… y confirmo algo: te volvería a escoger todos los días de mi vida. Gracias por hacer mi vida más divertida, más loca y más nuestra. Te amo”, escribió el presentador, acompañado de un video en el que rememora los momentos de la celebración realizada en el pueblo de Cidra.

Por su parte, la también presentadora compartió fotografías de la unión, que reunió a familiares cercanos y amigos íntimos de la pareja. “Sigo sin superar el viaje de nuestro bodorrio”, expresó Marín, quien añadió que “se casaría las veces que sea”.

“¿Y si nos casamos todos los años?”, respondió Gil en los comentarios de la publicación.

Cabe recordar que Gil comprometió a la periodista en diciembre de 2022, en medio de unas vacaciones en Catar, tras dos años de noviazgo.

Julían Gil se compromete en Catar

Julían Gil se compromete en Catar

Se comprometió la periodista méxicana Valeria Marín en uno de los paisajes naturales más hermosos de Catar.

ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
