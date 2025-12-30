“Te volvería a escoger”: Julián Gil celebra su primer aniversario junto a Valeria Marín

El actor boricua Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, celebraron su primer aniversario de casados con emotivos mensajes, videos y fotografías, reviviendo la fecha en la que se juraron amor eterno durante una íntima boda realizada el 29 de diciembre de 2024 en Puerto Rico.

“Hoy cumplimos un añito de casados… y confirmo algo: te volvería a escoger todos los días de mi vida. Gracias por hacer mi vida más divertida, más loca y más nuestra. Te amo”, escribió el presentador, acompañado de un video en el que rememora los momentos de la celebración realizada en el pueblo de Cidra.

Por su parte, la también presentadora compartió fotografías de la unión, que reunió a familiares cercanos y amigos íntimos de la pareja. “Sigo sin superar el viaje de nuestro bodorrio”, expresó Marín, quien añadió que “se casaría las veces que sea”.

“¿Y si nos casamos todos los años?”, respondió Gil en los comentarios de la publicación.

Cabe recordar que Gil comprometió a la periodista en diciembre de 2022, en medio de unas vacaciones en Catar, tras dos años de noviazgo.