“Gracias por darme el honor de ser tu papá”: se casa el hijo de Julián Gil

Julián Jr. Gil, el su segundo hijo del empresario boricua Julián Gil, fruto de su relación con María Hilda Rivera, se casó hoy, sábado. Por supuesto que el también modelo no se perdió ni un solo momento y compartió los más emotivos en sus redes sociales.

“Hijo mío, qué felicidad poder acompañarte en el día más importante de tu vida: tu boda. Verte dar este paso me llena de orgullo y amor. Te deseo una vida llena de amor, respeto y sueños cumplidos”, lee la primera publicación que el presentador de “El conquistador” de TelevisaUnivisión expuso.

Más tarde, quien también es papá de Nicolle Alejandra Gil y Matías Gregorio Gil, de seguró conmovió a muchos. Esta vez, el multifacético reveló un detalle del ajuar de su hijo.

“Si hay algo en la vida que me hace feliz es ver a mis hijos lograr sus sueños. Llevarte de la mano desde el día que naciste hasta ahora llevarte al altar es uno de los momentos más felices de mi vida. Gracias por darme el honor de ser tu papá. Te amo”, escribió.

Según Gil, la sorpresa fue en complicidad con The House of Suits Miami. Se trata de una fotografía de padre e hijo plasmada en el interior de la chaqueta de Julián Jr.

Aunque no hay muchos detalles del enlace, el fotógrafo de la ceremonia, Jose Devillegas, dio a conocer que la unión se llevó a cabo en Delaware, Estados Unidos, y fue celebrada de manera íntima con unos cuántos invitados, donde por supuesto, estuvo presente Valeria Marín, pareja sentimental de Gil.

La familia Gil en la celebración. (Captura)

También se reveló el rostro la nuera, quien, aparentemente, se llama Mikaela. La novia se mostró muy cercana a los conductores, así como a Nicolle, la primogénita del actor.