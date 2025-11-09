Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de noviembre de 2025
78°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Gracias por darme el honor de ser tu papá”: se casa el hijo de Julián Gil

El actor y modelo boricua sorprendió a Julián Jr. con un hermoso detalle en su traje de novio

9 de noviembre de 2025 - 10:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Julián Gil Jr. y Julián Gil antes de la boda. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Julián Jr. Gil, el su segundo hijo del empresario boricua Julián Gil, fruto de su relación con María Hilda Rivera, se casó hoy, sábado. Por supuesto que el también modelo no se perdió ni un solo momento y compartió los más emotivos en sus redes sociales.

RELACIONADAS

“Hijo mío, qué felicidad poder acompañarte en el día más importante de tu vida: tu boda. Verte dar este paso me llena de orgullo y amor. Te deseo una vida llena de amor, respeto y sueños cumplidos”, lee la primera publicación que el presentador de “El conquistador” de TelevisaUnivisión expuso.

Más tarde, quien también es papá de Nicolle Alejandra Gil y Matías Gregorio Gil, de seguró conmovió a muchos. Esta vez, el multifacético reveló un detalle del ajuar de su hijo.

“Si hay algo en la vida que me hace feliz es ver a mis hijos lograr sus sueños. Llevarte de la mano desde el día que naciste hasta ahora llevarte al altar es uno de los momentos más felices de mi vida. Gracias por darme el honor de ser tu papá. Te amo”, escribió.

Según Gil, la sorpresa fue en complicidad con The House of Suits Miami. Se trata de una fotografía de padre e hijo plasmada en el interior de la chaqueta de Julián Jr.

Aunque no hay muchos detalles del enlace, el fotógrafo de la ceremonia, Jose Devillegas, dio a conocer que la unión se llevó a cabo en Delaware, Estados Unidos, y fue celebrada de manera íntima con unos cuántos invitados, donde por supuesto, estuvo presente Valeria Marín, pareja sentimental de Gil.

La familia Gil en la celebración.
La familia Gil en la celebración. (Captura)

También se reveló el rostro la nuera, quien, aparentemente, se llama Mikaela. La novia se mostró muy cercana a los conductores, así como a Nicolle, la primogénita del actor.

En 1998 como modelo del año masculino.Julián Gil en 1998.El actor junto a sus hijos Julián y Nicolle.
1 / 31 | FOTOS: Julián Gil y su candente trayectoria por más de 30 años. En 1998 como modelo del año masculino. - Archivo
Tags
bodaJulián Gil
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 8 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: