Julián Gil disfruta ser abuelo mientras se prepara para ser papá por cuarta vez

Julián Gil recargó pilas tras pasar unos días en Madrid con su hija y su nieto Oliver, nacido en febrero de 2024, y con quien pasó unos días maravillosos llenos de aventuras y de mucho amor, pues el argentino además de que ama a los niños, está más que feliz por debutar como abuelo a sus 55 años de edad.

Julián Gil, un rostro conocido en las telenovelas mexicanas, es papá de tres hijos: Nicolle Alejandra Gil, Julián Jr., y Matías, su hijo más pequeño, fruto de su relación con la actriz venezolana Marjorie de Sousa.

Mientras que con sus dos hijos mayores tiene una cercana relación, con Matías no, pues la madre, Marjorie de Sousa, no se lo permite a pesar de la petición pública que ha hecho el actor en varias ocasiones.

A la par, Julián busca convertirse en padre por cuarta ocasión, esta vez con su esposa, la comentarista deportiva Valeria Marín, quien recientemente cumplió años, y Julián, aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje muy romántico, acompañado de una foto en la que aparecen abrazados en un jacuzzi al aire libre.

“Hoy mi @valmarin_r está de cumple y más guapa que nunca. Dicen que en los cumpleaños uno recibe regalos, pero yo hace rato que tengo el mejor de todos: tú. El verdadero afortunado soy yo, que puedo caminar de tu mano, reírme contigo, escaparnos cuando se nos antoja y descubrir que contigo cada día tiene su propio ‘saborcito especial’. Mi amor, que la vida nos siga regalando salud, aventuras, besos de 6ss. y esas sonrisas que me vuelven loco”, escribió.

Julián Gil presume a su nieto Oliver

Julián Gil ya sumó un seguidor más al equipo de futbol Barcelona, se trata de su pequeño nieto Oliver, quien derritió las redes sociales con su ternura, tanto el actor, como su novia y su hija Nicole, compartieron algunos momentos en familia con sus seguidores en redes.