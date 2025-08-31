Opinión
31 de agosto de 2025
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Julián Gil dice que Ximena Duque le fue infiel con Carlos Ponce

Hizo la revelación en “Secretos de pareja” y de inmediato le “caen chinches” en las redes sociales

31 de agosto de 2025 - 5:42 PM

Fue en el reality “Secretos de parejas” que Julián Gil expuso la infidelidad de la actriz con la mantuvo una relación años atrás. (José Chepe)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El actor Julián Gil reveló que su expareja Ximena Duque le fue infiel con su colega Carlos Ponce. Tras estas declaraciones el actor argentino ha recibido críticas en redes sociales.

Fue en el reality “Secretos de parejas” que Gil expuso la infidelidad de la actriz con la mantuvo una relación años atrás y fue por esta razón que habrían terminado su romance.

Tuve una relación bien bonita y larga con Ximena Duque. Pasó que me tocó irme a España, para protagonizar una serie, y estando ahí empezó a fracturarse un poquito esta relación. Cuando regreso de España me toca empezar a trabajar en otra novela, y ya llegando de Miami, pues me entero de que me había sido infiel con Carlos Ponce”, contó.

A principios de los 2000 tuvo una relación con la merenguera boricua Gisselle. (Archivo)La actriz mexicana Mariana Seoane lo negó, pero en 2006 el actor reveló que mantenía un romance con la artista. (Archivo)Su romance de dos años con la actriz colombiana Viviana Serna terminó en 2014. (Instagram)
1 / 6 | Viejos romances de Julián Gil. A principios de los 2000 tuvo una relación con la merenguera boricua Gisselle. (Archivo)

El ex de Marjorie de Sousa contó la reacción que tuvo el protagonista de “Dame chocolate”: "Él me llama a reclamarme que por qué yo la estaba buscando a ella. Y yo le dije, a ver, espérate, espérate, primero quiero que sepas que quién se metió en mi relación fuiste tú, estábamos juntos".

Gil indicó que supuestamente la protagonista de “Corazón Valiente” le había dicho a Ponce que ya su relación había terminado.

Estas declaraciones no cayeron bien en los internautas y de inmediato empezaron a criticarlo llamándolo “poco hombre”.

Hasta el momento ni Ximena ni Carlos han reaccionado a las declaraciones.

En mayo pasado, en el mismo programa, Julián hizo unas revelaciones sobre su expareja Marjorie de Sousa, madre de su hijo Matías, en el sentido de que ella lo habría agredido, comentarios que tampoco fueron tomados muy bien por el público, quien lo calificó como poco caballeroso.

Al presente, el actor está casado con la periodista y conductora deportiva mexicana, Valeria Marín, con quien contrajo nupcias en diciembre de 2024 en Puerto Rico.

