Julián Gil dice que Ximena Duque le fue infiel con Carlos Ponce

El actor Julián Gil reveló que su expareja Ximena Duque le fue infiel con su colega Carlos Ponce. Tras estas declaraciones el actor argentino ha recibido críticas en redes sociales.

Fue en el reality “Secretos de parejas” que Gil expuso la infidelidad de la actriz con la mantuvo una relación años atrás y fue por esta razón que habrían terminado su romance.

“Tuve una relación bien bonita y larga con Ximena Duque. Pasó que me tocó irme a España, para protagonizar una serie, y estando ahí empezó a fracturarse un poquito esta relación. Cuando regreso de España me toca empezar a trabajar en otra novela, y ya llegando de Miami, pues me entero de que me había sido infiel con Carlos Ponce”, contó.

Viejos romances de Julián Gil. A principios de los 2000 tuvo una relación con la merenguera boricua Gisselle.

El ex de Marjorie de Sousa contó la reacción que tuvo el protagonista de “Dame chocolate”: "Él me llama a reclamarme que por qué yo la estaba buscando a ella. Y yo le dije, a ver, espérate, espérate, primero quiero que sepas que quién se metió en mi relación fuiste tú, estábamos juntos".

Gil indicó que supuestamente la protagonista de “Corazón Valiente” le había dicho a Ponce que ya su relación había terminado.

Estas declaraciones no cayeron bien en los internautas y de inmediato empezaron a criticarlo llamándolo “poco hombre”.

Hasta el momento ni Ximena ni Carlos han reaccionado a las declaraciones.

En mayo pasado, en el mismo programa, Julián hizo unas revelaciones sobre su expareja Marjorie de Sousa, madre de su hijo Matías, en el sentido de que ella lo habría agredido, comentarios que tampoco fueron tomados muy bien por el público, quien lo calificó como poco caballeroso.